Хищение на строительстве Подольского моста в Киеве: расследование по делу о 32 млн завершено — Finance.ua

Хищение на строительстве Подольского моста в Киеве: расследование по делу о 32 млн завершено Сегодня 20:26 — Криминал

Хищение на строительстве Подольского моста в Киеве: расследование по делу о 32 млн завершено

Столичная прокуратура завершила расследование в отношении должностного лица и подрядчиков по делу о хищении 36 миллионов гривен на строительстве Подольского моста в Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Сообщается о завершении досудебного расследования первого эпизода дела о совершении должностными лицами коммунального и подрядных предприятий служебных преступлений в ходе строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве.

Среди подозреваемых трое должностных лиц — выступивший заказчиком работ первый заместитель руководителя КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и руководители генподрядной и подрядной организаций.

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Согласно материалам следствия, в апреле 2017 года между КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и генподрядчиком был заключен договор строительства Подольского мостового перехода.

Для выполнения этого договора генподрядчик привлек подрядные организации для якобы предоставления услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие вспомогательные услуги.

В дальнейшем на протяжении 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ на счета подрядчиков из бюджета были перечислены средства. При этом должностные лица этих предприятий завысили объемы выполненных работ.

Напомним, в рамках уголовных производств прокуратура разоблачила многочисленные хищения средств на строительстве этого моста через завышение стоимости работ и путем других злоупотреблений. Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба по установленным эпизодам составляет около 150 млн гривен.

Потребность в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода через Днепр была определена генеральным планом г. Киева на 1985-2055 годы.

Работы по строительству моста начались в 1993 году и продолжаются до настоящего времени. За этот период сметная стоимость строительства мостового перехода неоднократно увеличивалась и на 13.10.2021 была утверждена в размере 19,9 млрд гривен.

Согласно выводу комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизы территориальной громаде нанесен ущерб на сумму более 36 миллионов гривен.

В настоящее время досудебное расследование в отношении первого заместителя руководителя КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и руководителя генподрядной организации завершено, последние ознакомляются с материалами производства.

Обвинительный акт в отношении третьего фигуранта производства — руководителя подрядной организации уже направлен в суд для рассмотрения по существу.

Сообщается, что в настоящее время в рамках следствия усилиями прокуратуры обеспечено реальное возмещение ущерба на сумму 1,5 млн грн и заявлены соответствующие иски к фигурантам на оставшуюся сумму причиненного ущерба.

Досудебное расследование по другим эпизодам хищения средств в ходе строительства Подольского мостового перехода продолжается, ожидаются выводы экспертиз.

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Українська правда По материалам:

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