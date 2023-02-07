В Украине разоблачили очередную схему заработка на строительстве дорог — Finance.ua

В Украине разоблачили очередную схему заработка на строительстве дорог Сегодня 19:46 — Криминал

В Украине разоблачили очередную схему заработка на строительстве дорог, Зображення: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности Украины уличили должностных лиц одного Государственного предприятия в Сумской области в хищении средств Государственного бюджета при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог местного значения. Ориентировочная сумма причиненного бюджету ущерба составляет более 25 млн грн.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Отмечается, что ГП по ремонту автодорог заключило несколько договоров с одним из предприятий. При этом еще на стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость закупки товаров и услуг была искусственно завышена. К тому же, компания создавала условия искусственной конкуренции при проведении закупок. Указанное ООО покупало строительные материалы (песок, щебень, асфальтобетонная смесь, битум дорожный, битумная эмульсия и т.п.) через ряд связанных между собой коммерческих предприятий.

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Детективы БЭБ установили, что у этих предприятий есть признаки фиктивности, а цепь происхождения указанных строительных материалов ставит под сомнение их качество.

Кроме того, с целью искусственного увеличения затрат на транспортировку асфальтобетонной смеси, злоумышленники оформили их приобретение через связанные посреднические структуры, без учета фактического расстояния до места расположения асфальтобетонного завода. Посредническая схема позволила документально отражать приобретение по завышенным ценам не только строительных материалов, но и завышать затраты на логистику. При этом фактические расчеты с реальными поставщиками производились за наличные.

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Следствием установлено существование коррупционной схемы, организованной с участием должностных лиц госпредприятия и представителей коммерческих подрядных структур, при выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и проведению тендерных процедур без учета принципов экономической эффективности и прозрачности.

Таким образом, в действиях должностных лиц Государственного предприятия и коммерческих предприятий усматриваются признаки преступления — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Детективы БЭБ провели 12 обысков в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях, по результатам которых изъяли первичную документацию СХД, уставные документы, договоры на проведение работ, первичную бухгалтерскую и проектно-сметную документацию, справки о стоимости выполненных строительных работ, черновые записи и т.д.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц и организаций, причастных к схеме.

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