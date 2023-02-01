БЭБ разоблачило поставщиков продуктов, которые не уплатили налогов на 400 миллионов — Finance.ua

БЭБ разоблачило поставщиков продуктов, которые не уплатили налогов на 400 миллионов Сегодня 12:21 — Криминал

БЭБ разоблачило поставщиков продуктов, которые не уплатили налогов на 400 миллионов

Бюро экономической безопасности разоблачило поставщиков продуктов питания для государственных структур, которые уклонились от уплаты налогов на общую сумму почти 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Эти компании, победители государственных закупок, в 2022 году поставляли продукты питания для государственных структур. БЭБ проверяет причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады.

Следствием установлено, что поставщики, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность, в частности, на территории Одесской области, покупали продукты питания за наличные. В дальнейшем такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах как закупка от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности. Такая противоправная схема позволила предпринимателям уклониться от уплаты налогов в государственный бюджет на общую сумму почти 400 млн грн.

Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на денежные средства в размере более 800 млн грн, которые находятся на счетах компаний-поставщиков.

В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели 20 обысков и осмотров по месту фактического ведения хозяйственной деятельности фирм и по месту жительства их должностных лиц. Фигуранты допрошены, назначены 5 судебных экспертиз с целью подтверждения размера ущерба, объявлено более 90 определений следственных судей о временном доступе к документам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.