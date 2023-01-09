БЭБ арестовало принадлежащий россиянам логистический центр: стоимость активов около 700 млн грн — Finance.ua
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БЭБ арестовало принадлежащий россиянам логистический центр: стоимость активов около 700 млн грн

Криминал
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Транспортный холдинг, один из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн грн. Детективы Бюро экономической безопасности Украины также установили, что его бенефициарными владельцами через кипрскую оффшорную компанию являются граждане российской федерации.
Об этом сообщили в КМУ.
По результатам санкционированных обысков административных зданий предприятия детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушениях, а также документы, подтверждающие гражданство российской федерации учредителей.
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Граждане российской федерации по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности. Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн.
В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом — 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.), зарегистрированные за ним.
Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (правонарушение совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) ведут детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
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