БЭБ уличило должностных лиц в уклонении от уплаты налогов — Finance.ua

БЭБ уличило должностных лиц в уклонении от уплаты налогов Сегодня 11:47 — Криминал

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц общества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщает БЭБ, эти лица в течение определенного периода проводили финансово-хозяйственные операции по реализации зерновой продукции (пшеницы, ячменя, кукурузы) по адресу другого субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. При этом поставщик не производил регистрацию налоговых накладных на реализацию зерновых и не отражал сведения о прибыли предприятия.

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В результате таких действий должностные лица общества умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 9 млн грн. В рамках досудебного расследования детективы также получили заключение экономического исследования, подтверждающего факт уклонения обществом уплаты налога.

По результатам выявленного нарушения и установленной суммы причиненного государству ущерба должностные лица общества согласились с установленным нарушением и провели погашение причиненного государству ущерба, а именно произвели оплату в размере более 9 млн грн.

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Фінансовий клуб По материалам:

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