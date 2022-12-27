БЭБ уличило должностных лиц в уклонении от уплаты налогов — Finance.ua

БЭБ уличило должностных лиц в уклонении от уплаты налогов
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц общества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как сообщает БЭБ, эти лица в течение определенного периода проводили финансово-хозяйственные операции по реализации зерновой продукции (пшеницы, ячменя, кукурузы) по адресу другого субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. При этом поставщик не производил регистрацию налоговых накладных на реализацию зерновых и не отражал сведения о прибыли предприятия.
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В результате таких действий должностные лица общества умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 9 млн грн. В рамках досудебного расследования детективы также получили заключение экономического исследования, подтверждающего факт уклонения обществом уплаты налога.
По результатам выявленного нарушения и установленной суммы причиненного государству ущерба должностные лица общества согласились с установленным нарушением и провели погашение причиненного государству ущерба, а именно произвели оплату в размере более 9 млн грн.
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