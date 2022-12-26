Мошенники придумали новую схему для выманивания денег: обещают стабильную мобильную связь — Finance.ua

Мошенники придумали новую схему для выманивания денег: обещают стабильную мобильную связь Сегодня 15:36 — Криминал

Мошенники придумали новую схему для выманивания денег: обещают стабильную мобильную связь

На фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую схему для выманивания денег.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Там отмечают, что в последнее время в результате отключения электроэнергии ослабляется или исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники.

«Мошенники, представляясь сотрудником мобильной компании, рассказывают, что будут переключаться на другую „вышку“, чтобы во время отключений у вас была стабильная связь», — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

После этого на телефон «жертвы» приходит код, цифры которого просят назвать, после чего мошенники получают доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям и т.д.

«Поэтому ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам!» — подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

В ведомстве напомнили горячие линии украинских мобильных операторов:

Киевстар — 466;

Водафон — 111;

Лайфселл — 5433.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.