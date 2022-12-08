Полмиллиона за должность в БЭБ. Выявлена мошенническая схема по «трудоустройству» в Бюро — Finance.ua

Полмиллиона за должность в БЭБ. Выявлена мошенническая схема по «трудоустройству» в Бюро Сегодня 20:18 — Криминал

Полмиллиона за должность в БЭБ. Выявлена мошенническая схема по «трудоустройству» в Бюро, Фото: borgexpert.com

Детективы внутренней безопасности Бюро экономической безопасности Украины выявили факты мошенничества группы лиц, которые за денежное вознаграждение предлагали трудоустройство в БЭБ.

Об этом сообщается на сайте Бюро.

В частности, обещались должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ, при этом граждан убеждали, что для этого есть необходимые связи.

Стоимость трудоустройства составляла от 6000 до 15000 долларов США. В том числе предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводят и не планируют проводить в ближайшее время.

За содействие в назначении граждан на должность злоумышленники требовали предоплату. В случае успешного трудоустройства необходимо было уплатить вторую часть средств.

По собранным материалам, соответствующим подразделением Национальной полиции Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам правонарушения ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса.

Согласно УК Украины, мошенничество, совершенное в крупных размерах, карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

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