Присвоение 40 миллиардов: главный бухгалтер «Укртатнафты» получил подозрение — Finance.ua

Присвоение 40 миллиардов: главный бухгалтер «Укртатнафты» получил подозрение 03.02.2023, 11:43 — Криминал

Главный бухгалтер «Укртатнафты» (Кременчугского нефтеперерабатывающего завода) получил подозрение по делу о возможном присвоении экс-менеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты» 40 млрд грн.

Как отметили в БЭБ, фигурантка скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, где ее нашли сотрудники СБУ.

Следствие считает, что «Укртатнафта» производила и реализовывала горючее через сеть АЗС без уплаты акцизов, хотя такой налог закладывался в цену для потребителей. Задолженность по уплате акциза по этому эпизоду составляет 605 млн грн.

«По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний», — отметили в БЭБ.

Речь идет о деле, расследованном БЭБ и СБУ по присвоению 40 млрд грн эксменеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты», которые в ноябре прошлого года перешли в собственность государства. Ранее уведомление о подозрении получил и.о. первого заместителя председателя правления «Укртатнафты» компании.

Владельцами «Укртатнафты» являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие около 60%. Остальные акции компании принадлежит НАК «Нафтогаз». Ключевым активом «Укртатнафты» является Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который в мае вывели из строя российские ракетные обстрелы.

В рамках уголовных производств документируется 10 эпизодов по выводу крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонению от налогов, созданию безнадежной задолженности заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты НДС, пошлины, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора.

Економічна Правда По материалам:

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