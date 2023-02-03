Взятка на 722 миллиона: НАБУ и САП завершили расследование против экс-главы ГФС — Finance.ua

Взятка на 722 миллиона: НАБУ и САП завершили расследование против экс-главы ГФС 03.02.2023, 12:15 — Криминал

Взятка на 722 миллиона: НАБУ и САП завершили расследование против экс-главы ГФС, Фото: НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование в отношении бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины и его пособника (советника), подозреваемых в получении 5,5 млн дол. США и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга.

Как сообщает НАБУ, их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

«Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в 5,5 млн долл. США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 — августа 2016 гг.», — сказано в сообщении.

«Плату за услуги», в среднем составлявшую около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний глава ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику, через другие иностранные компании-«прокладки», привлеченные советником экс-чиновника.

Отправителями средств, как установили НАБУ и САП, были две компании-нерезиденты, подконтрольные владельцу агрохолдинга.

При этом часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту.

«НАБУ и САП имеют доказательства, что глава ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, но не включал сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени», — отметили в НАБУ.

В октябре 2022 года этим двум лицам сообщили о подозрении.

Кроме разоблаченных эпизодов, экс-глава ГФС с 2017 года обвинен в нанесении более 2 млрд грн ущерба государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, привлеченным к так называемой «газовой схеме», организатором которой считают бывшего народного депутата Украины. Соответствующее дело слушают в ВАКС.

Что касается владельца агрохолдинга, то материалы по нему выделены в отдельное производство, расследование продолжается. Он также является подозреваемым в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк».

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