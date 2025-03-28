Государственный долг сократился: Гетманцев назвал причины — Finance.ua

Государственный долг сократился: Гетманцев назвал причины Сегодня 16:01 — Казна и Политика

График: Даниил Гетманцев

По данным Министерства финансов, на 28 февраля 2025 года государственный и гарантированный государством долг в гривневом эквиваленте составил 7019,5 млрд грн, в валютном эквиваленте — 169,1 млрд долл. В феврале долг в гривневом эквиваленте немного снизился.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

В феврале государственный долг в гривневом эквиваленте сократился на 0,7% (уменьшение на 48,5 млрд грн), тогда как в валютном эквиваленте остался почти неизменным.

Причины сокращения долга. Сокращение долга в гривневом эквиваленте стало следствием отсутствия официальных внешних заимствований, недостаточных объемов размещения ОВГЗ на аукционах, которые в начале года не перекрывают погашение предыдущих выпусков, а также умеренное укрепление официального курса гривны в отчетном месяце.

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По итогам января-февраля 2025 года динамика госдолга сохраняется относительно стабильной. В этот период долг увеличился на 0,5% в гривневом расчете (+38,6 млрд грн), а в валютном эквиваленте — на 1,8% (+3 млрд долл.).

«Почти весь рост государственного долга в валютном эквиваленте за два месяца 2025 года связан с привлечением финансирования от ЕС по механизму ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) на сумму 3 млрд евро. Эти средства учитываются как условные долговые обязательства, которые, согласно Бюджетному кодексу и соглашению с ЕС, обслуживаются и погашаются не из бюджета, а за счет доходов от обездвиженных российских активов. Кредитор (ЕС) имеет ограниченное право требовать возврата такого кредита, в частности в случае выплаты репараций за причиненный ущерб в результате войны с россией», — пояснил Гетманцев.

Структура государственного долга (на конец февраля 2025 года):

72,8% - внешний долг, 27,2% - внутренний;

75% - долг в валюте (внешний и валютный ОВГЗ), 25% - долг в гривне;

66,1% - долг с фиксированной ставкой, 33,9% - долг по переменной ставке.

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«В начале 2025 года отсутствие значительных внешних официальных заимствований и замедление объемов аукционных размещений ОВГЗ привели к сдержанной динамике долга. Рост государственного внешнего долга в первой половине года обусловлен исключительно операциями с условными долговыми обязательствами по механизму ERA», — подытожил нардеп.

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