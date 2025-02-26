Мировой долг вырос до рекордного уровня в 2024 году — Bloomberg Сегодня 13:34

В 2024 году мировой долг увеличился примерно на 7 трлн долл. и достиг 318 трлн долл., что является рекордным годовым показателем и поводом для осторожности на финансовых рынках.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

Общий долг как доля валового внутреннего продукта также вырос впервые за четыре года, поскольку экономический рост замедлился.

Ожидается, что в этом году уровень заимствований остается высоким, особенно в США, Франции, Китае, Индии и Бразилии.

IIF заявил, что рост долгового бремени означает, что правительства должны «опасаться долговых пилильщиков» — так называют инвесторов, повышающих процентные ставки, пытаясь заставить политиков ограничить бюджетный дефицит и долг.

Рост долга в 2024 году был ниже 16 трлн долл., добавленных в 2023 году, и IIF прогнозирует более медленные темпы общих заимствований в 2025 году, учитывая неопределенность прогноза.

Економічна Правда По материалам:

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