Государственная и временная регистрация авто: в чем отличие — Finance.ua

Государственная и временная регистрация авто: в чем отличие
Любое транспортное средство, которое передвигается по дорогам общего пользования, должно быть зарегистрировано. В Украине существует два вида регистрации: государственная и временная.
На сайте Главного сервисного центра МВД объяснили, в чем разница.
Государственная регистрация
Государственной регистрации подлежат все виды транспортных средств. Владелец обязан зарегистрировать или перерегистрировать автомобиль в течение 10 дней после покупки, таможенного оформления или других обстоятельств.
Это регулируется статьей 34 Закона Украины «О дорожном движении». Вместе с тем, согласно п. 7 Постановления Кабинета Министров № 1388, срок государственной регистрации продлевается в случае введения военного положения.
После прекращения или отмены военного положения владельцы обязаны зарегистрировать (перерегистрировать) транспортные средства в течение 90 дней.
Особенности первой государственной регистрации авто
При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД требуется:
- уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование;
- обязательное экспертное исследование транспортных средств, используемых за рубежом;
- предоставить сертификат соответствия и таможенные документы.
При государственной регистрации владельцу выдается пластиковый бланк свидетельства регистрации транспортного средства.
Документ в электронном виде отображается в Кабинете водителя и в приложении Дія.
Автомобиль, состоящий на государственном учете, можно выбраковать, на нем можно выезжать за границу и назначить надлежащего пользователя.
Временная регистрация
Временному государственному учету подлежат транспортные средства, которые были принудительно отчуждены или изъяты, а также приобретенные на территории Украины или ввезенные на территорию Украины на законных основаниях в период действия правового режима военного или чрезвычайного положения.
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Транспортные средства, ввозимые как гуманитарная помощь, можно поставить как на временный учет, так и на государственный.
Особенности
- не нужно платить налог в Пенсионный фонд;
- не нужно проходить экспертное исследование и предоставлять сертификат соответствия;
- выдается временный регистрационный талон в бумажном виде.
На автомобиль с временной регистрацией нельзя назначить надлежащего пользователя. Но с недавних пор авто с временным регистрационным талоном можно выбраковать.
Напомним, правительство ввело механизм временного государственного учета транспортных средств, полученных военнослужащими в качестве гуманитарной помощи. Теперь военнослужащие могут зарегистрировать такой транспорт на свое имя и пользоваться им на законных основаниях до завершения военного положения и три месяца после его отмены или прекращения.
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