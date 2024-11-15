Какие свежепригнанные автомобили с пробегом покупали в октябре: рейтинг — Finance.ua

Какие свежепригнанные автомобили с пробегом покупали в октябре: рейтинг Сегодня 01:24 — Технологии&Авто

Какие свежепригнанные автомобили с пробегом покупали в октябре: рейтинг

По итогам первого месяца осени продажи только что импортированных легковушек с пробегом достигли самой низкой с начала 2024 года отметки: 16 204 легковушки. Сугубо для сравнения, в августе продажи составили 27 с лишним тысяч, а также в обычно «холодном» в любом смысле слова январе пригнали и продали на полторы тысячи больше.

Об этом свидетельствует аналитика Auto.Ria.

Однако октябрь дал основания для осторожного оптимизма: хотя в целом объем рынка составил более скромные 84,7 тысячи авто с пробегом (это на 6,1 тыс. или 6,7% меньше итога предыдущего месяца) спрос на легковушки «с пригона» немного вырос, достигнув 16 645 авто, что пусть на символическую 441 машину, но превосходит достижение сентября (+2,7%).

В списке самых популярных брендов никаких сюрпризов: из общего тренда на плавный рост спроса выбиваются только BMW (-50 машин против результата предыдущего месяца) и Tesla (-2 электромобиля). Безоговорочным фаворитом украинского автосообщества (по крайней мере, в сегменте авто с пробегом) все еще остается Volkswagen.

10 самых успешных марок

по итогам продажи только что импортированных авто с пробегом в октябре (против сентября)

1. Volkswagen: 2 687 авто (+71);

2. Audi: 1 513 авто (+66);

3. Renault: 1 299 авто (+41);

4. Nissan: 1 196 авто (+23);

5. Skoda: 1013 авто (+38);

6. Ford: 897 авто (+49);

7. BMW: 847 авто (-50);

8. Hyundai: 806 авто (+68);

9. Tesla: 776 авто (-2);

10. Opel: 637 авто (+85).

10 самых популярных моделей

по итогам продажи только что импортированных авто с пробегом в октябре (против сентября)

1. Volkswagen Golf: 847 авто (+3);

2. Skoda Octavia: 630 авто (-16);

3. Renault Megane: 505 авто (+40);

4. Volkswagen Passat: 451 авто (+3);

5. Nissan Leaf: 447 авто (+35);

6. Volkswagen Tiguan: 428 авто (-23);

7. Audi Q5: 350 авто (-26);

8. Audi A4: 325 авто (+42);

8. Renault Scenic: 325 авто (-19);

9. Volkswagen Touran: 305 авто (+70);

10. Tesla Model Y: 301 авто (+13).

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