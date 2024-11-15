Какие свежепригнанные автомобили с пробегом покупали в октябре: рейтинг — Finance.ua

Какие свежепригнанные автомобили с пробегом покупали в октябре: рейтинг
По итогам первого месяца осени продажи только что импортированных легковушек с пробегом достигли самой низкой с начала 2024 года отметки: 16 204 легковушки. Сугубо для сравнения, в августе продажи составили 27 с лишним тысяч, а также в обычно «холодном» в любом смысле слова январе пригнали и продали на полторы тысячи больше.
Об этом свидетельствует аналитика Auto.Ria.
Однако октябрь дал основания для осторожного оптимизма: хотя в целом объем рынка составил более скромные 84,7 тысячи авто с пробегом (это на 6,1 тыс. или 6,7% меньше итога предыдущего месяца) спрос на легковушки «с пригона» немного вырос, достигнув 16 645 авто, что пусть на символическую 441 машину, но превосходит достижение сентября (+2,7%).
В списке самых популярных брендов никаких сюрпризов: из общего тренда на плавный рост спроса выбиваются только BMW (-50 машин против результата предыдущего месяца) и Tesla (-2 электромобиля). Безоговорочным фаворитом украинского автосообщества (по крайней мере, в сегменте авто с пробегом) все еще остается Volkswagen.
10 самых успешных марок
по итогам продажи только что импортированных авто с пробегом в октябре (против сентября)
- 1. Volkswagen: 2 687 авто (+71);
- 2. Audi: 1 513 авто (+66);
- 3. Renault: 1 299 авто (+41);
- 4. Nissan: 1 196 авто (+23);
- 5. Skoda: 1013 авто (+38);
- 6. Ford: 897 авто (+49);
- 7. BMW: 847 авто (-50);
- 8. Hyundai: 806 авто (+68);
- 9. Tesla: 776 авто (-2);
- 10. Opel: 637 авто (+85).
10 самых популярных моделей
по итогам продажи только что импортированных авто с пробегом в октябре (против сентября)
- 1. Volkswagen Golf: 847 авто (+3);
- 2. Skoda Octavia: 630 авто (-16);
- 3. Renault Megane: 505 авто (+40);
- 4. Volkswagen Passat: 451 авто (+3);
- 5. Nissan Leaf: 447 авто (+35);
- 6. Volkswagen Tiguan: 428 авто (-23);
- 7. Audi Q5: 350 авто (-26);
- 8. Audi A4: 325 авто (+42);
- 8. Renault Scenic: 325 авто (-19);
- 9. Volkswagen Touran: 305 авто (+70);
- 10. Tesla Model Y: 301 авто (+13).
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