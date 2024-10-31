Авто за миллион: ТОП-10 самых дорогих автомобилей в мире (инфографика) — Finance.ua

Авто за миллион: ТОП-10 самых дорогих автомобилей в мире (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Авто за миллион: ТОП-10 самых дорогих автомобилей в мире (инфографика)

миллион долларов. Но в последние годы мир экзотических автомобилей кардинально изменился. Об этом В 2009 году Bugatti Veyron был одним из первых автомобилей, цена которого составила. Но в последние годы мир экзотических автомобилей кардинально изменился. Об этом рассказывает Укравтопром.

В настоящее время титул самого дорогого автомобиля в мире принадлежит 2-местному родстеру от Rolls Royce — La Rose Noire Droptail.

Его цена — более $30 млн. На втором месте Rolls-Royce Boat Tail. Эта модель выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра.

Справка Finance.ua:

Эксперты Autocar подробно проанализировали популярные модели суперкаров и выбрали лучшие из них. Об этом пишет Autocar. Все машины получили почти самый высокий балл. Только двум моделям авторы поставили 5 звезд из 5. Речь о Porsche 911 S/T и Ferrari 296 GTB.

В Украине появился доступный городской автомобиль. В Украину привезли бюджетный китайский электромобиль Letin Mango Yema. Авто оценили в 9900 долларов.

Эксперты проанализировали более 929 000 автомобилей, выпущенных в период с 1981 по 2009 год, чтобы определить, какие из них дольше всего остаются у своих первых владельцев. Оказалось, что самые преданные владельцы — у автомобилей Toyota.

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