Гостаможслужба ввела контроль за подсанкционными морскими судами
В Украине впервые применены санкции непосредственно в отношении морских судов государства-агрессора. После подписания президентом указа № 860/2025 от 25 ноября Государственная таможенная служба разработала новую систему идентификации подсанкционных судов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Гостаможслужба разработала и внедрила специализированное программное обеспечение «Санкции морских судов», позволяющее таможенным органам оперативно идентифицировать подсанкционные объекты и обеспечивать контроль за их недопущением на территорию страны.
Ранее специальные ограничительные меры применялись исключительно к физическим и юридическим лицам.
По состоянию на сегодняшний день в санкционный перечень включены уже 56 морских судов. В случае захода такого судна в порт таможня фиксирует его статус и отказывает в таможенном оформлении, что делает невозможным осуществление его разгрузки или загрузки.
«Такой механизм сдерживания остается ключевым инструментом международного давления на государство-агрессора и связанных с ним лиц», — подчеркнули в Гостаможслужбе.
Напомним, ранее Finance.ua писал о том, что Украина применила санкции к 56 морским судам, которые незаконно заходили в украинские порты, временно оккупированные россией, и вывозили ворованную украинскую продукцию.
Среди них суда, на которые загружали тысячи тонн украденной пшеницы, семена подсолнечника и другой продовольственной продукции в закрытых портах временно оккупированных россией Севастополя и Феодосии и вывозили за границу.
