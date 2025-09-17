0 800 307 555
Госстат напомнил о сроках подачи отчетности для предприятий и ФЛП

Предприятия, учреждения и организации, подпадающие под государственное статистическое наблюдение, должны подать отчетность в Государственную службу статистики до 5 октября 2025 года. Подача статистической отчетности возобновлена с 5 июля 2025 года для всех предприятий, учреждений и организаций.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Это касается респондентов, которые не отчитывались за прошлые периоды (в 2022—2025 годах). Они должны подать отчеты за весь период неподачи.

Как проверить, нужно ли отчитываться

Проверить, нужно ли вам отчитываться, можно в «Кабинете респондента» на сайте Государственной службы статистики Украины.
«Если вы осуществляете отдельные виды деятельности и получили соответствующую форму в „Кабинете респондента“ или уведомление от органов государственной статистики, то это означает, что вы включены в перечень респондентов и отчетность нужно подать в определенный срок», — говорится в сообщении.
Для плательщиков, которые привлечены к наблюдению, в Кабинете будут отображены перечень форм и сроки подачи.
В частности, на сегодняшний день отчетность подают ФЛП, которые осуществляют следующие виды деятельности:
  • Промышленное производство — Форма 1-П (месячная) «Отчет о производстве промышленной продукции по видам» (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным).
  • Пассажирские автомобильные перевозки — Форма 51-пасс (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего пассажирские автоперевозки на маршруте» (не позднее 25 мая, не позднее 25 ноября).
  • Грузовые автомобильные перевозки — Форма 51-груз (2 раза в год) «Обследование физического лица-предпринимателя, осуществляющего грузовые автомобильные перевозки на коммерческой основе» (не позднее 25 апреля, не позднее 25 октября).

Как подать отчетность:

  • онлайн через сервис «Кабинет респондента» на сайте Госстата;
  • через выбранное программное обеспечение.
Напомним, изменения в пункт 1 Закона Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или положения войны» Верховная Рада приняла 18 июня. Как отмечает Госстат, это решение возвращает к жизни системный сбор статистических данных, без которых невозможно:
  • оценить реальное состояние предприятий;
  • отслеживать рынок труда;
  • понимать структурные изменения в экономике и обществе;
  • принимать эффективные решения по восстановлению и развитию Украины.
По материалам:
Finance.ua
