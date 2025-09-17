Как сдать экзамены на категории B и C одновременно: разъяснение сервисного центра МВД Сегодня 08:36 — Личные финансы

При одновременном открытии категорий B и C по самоподготовке необходимо сдавать два отдельных теоретических экзамена — по каждой категории.

Об этом говорится в разъяснении Главного сервисного центра МВД.

Так, если вы выбрали путь самоподготовки, при обращении к администратору сервисного центра МВД для регистрации на экзамен обязательно нужно отметить, что планируете открывать сразу несколько категорий.

В таком случае сдаются два отдельных теоретических экзамена:

из категории B (легковые автомобили);

из категории C (грузовые автомобили).

Это объясняется тем, что речь идет о разных типах транспортных средств, требующих отдельных знаний и навыков.

А что с практикой

Так же и с практикой: сначала сдается экзамен по управлению легковым автомобилем (категория B), а затем — грузовым (категория C).

Право открывать обе категории одновременно имеют совершеннолетние граждане с 18 лет. Это особенно актуально для тех, кто планирует работать на разных видах транспорта или военнослужащих, которым важно уметь управлять как легковушками, так и грузовиками.

Напоминаем, что запись на экзамены осуществляется онлайн: через сайт Главного сервисного центра МВД или в мобильном приложении «Э-запись». Одна запись соответствует одной услуге, так что регистрироваться нужно отдельно на каждый этап.

