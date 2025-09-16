0 800 307 555
Почему реальный уровень зарплат намного ниже, чем показывает Госстат

Реальная средняя заработная плата в Украине существенно ниже той, которую обнародовал Госстат. Причина — без внимания остались микропредприятия и ФЛП.
Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, передает NV.
Госстат ведет статистические наблюдения предприятий, где работают 10 и более работников. То есть он не учитывает заработные платы на микропредприятиях и ФЛП, где занято не менее 1,5 млн работников", — заявил Мирошниченко.
А вот если посмотреть на данные Пенсионного фонда, то средняя зарплата для расчета пенсии в июле 2025 года составила 20 456 грн. Это на 6 тыс. грн меньше размера средней зарплаты, обнародованного Госстатом — 26 499 грн. Так что разница составляет примерно 22%", — пояснил он.
Мирошниченко подчеркнул, что самые большие зарплаты зафиксированы в ІТ-отрасли — более 67 тыс. грн. Для сравнения, в промышленности средняя зарплата составляет около 29 тыс. грн, а в строительстве — всего 22,7 тыс. грн.
«Это тревожная тенденция, что в таких базовых отраслях зарплаты остаются относительно низкими. При этом средняя зарплата по вакансиям в базе Государственной службы занятости — 14,5 тыс. грн. При этом самая низкая зарплата, которую предлагает эта база, составляет 8,7 тыс. грн», — отметил президент Конфедерации работодателей.
Алексей Мирошниченко отметил, что часть рынка труда находится в тени — по оценкам международных экспертов, доля теневой экономики может достигать 20%.
«Бизнес, неофициально нанимающий людей, нарушает правила честной конкуренции. Это несправедливо к тем, кто платит и ЕСВ, и военный сбор», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров предлагает в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год увеличить минимальную зарплату с 8000 до 8647 гривен. Прожиточный минимум в случае принятия главного финансового документа в нынешней редакции вырастет до 3209 гривен;
  • бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и обретает способы уменьшения кадрового дефицита. Острота дефицита кадров в Украине снизилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема по-прежнему актуальна. Одним из главных факторов стал рост реальных заработных плат, что стимулировало большее участие населения на рынке труда.
