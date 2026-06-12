0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госстат дал оценку ВВП за I квартал 2026 года

Казна и Политика
19
Госстат дал оценку ВВП за I квартал 2026 года
Госстат дал оценку ВВП за I квартал 2026 года
Реальный ВВП в I квартале 2026 г. по сравнению с I кварталом 2025 г. снизился на 0,6%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 0,7% (с учетом сезонного фактора).
Об этом сообщает Госстат
Номинальный ВВП составил 2047,2 млрд. грн.
Госстат дал оценку ВВП за I квартал 2026 года
Ранее Finance.ua писал, что доходы бюджета растут, а ВВП падает.
Реальный ВВП Украины в первом квартале несколько сократился, однако доходы государственного бюджета продолжают расти, а курс гривны остается относительно стабильным.
Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2026 года реальный ВВП Украины уменьшился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, в отдельных секторах экономики сохранялся рост:
  • добыча газа и нефти увеличилась более чем на 20%;
  • перерабатывающая промышленность в марте выросла на 6,2%;
  • металлургия прибавила 20%;
  • розничная торговля ускорилась на фоне более активного потребительского спроса.
Читайте также
В то же время, как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, украинская экономика продолжает восстанавливаться несмотря на войну, последствия сложной зимы и постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.
Но для роста ВВП Украине нужны миллионы работников, сообщало Минэкономики. Вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален для правительства. Приоритетом остается возвращение уехавших за границу украинцев.
Правительство рассчитывает на молодежь и людей постарше. Как пояснил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, речь идет о молодежи, людях в возрасте 50+, а также о отдельных категориях граждан, которые сейчас не участвуют в экономической деятельности.
«Отчасти мы говорили в контексте бронирования о людях в розыске и СОЧ. Это люди, которые сейчас тоже не участвуют в рынке труда. Привлечение всех этих категорий — наша первая цель», — сказал Соболев.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Госстат
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems