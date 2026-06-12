Госстат дал оценку ВВП за I квартал 2026 года Сегодня 12:11 — Казна и Политика

Госстат дал оценку ВВП за I квартал 2026 года

Реальный ВВП в I квартале 2026 г. по сравнению с I кварталом 2025 г. снизился на 0,6%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 0,7% (с учетом сезонного фактора).

Об этом сообщает Госстат

Номинальный ВВП составил 2047,2 млрд. грн.

Ранее Finance.ua писал , что доходы бюджета растут, а ВВП падает.

Реальный ВВП Украины в первом квартале несколько сократился, однако доходы государственного бюджета продолжают расти, а курс гривны остается относительно стабильным.

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2026 года реальный ВВП Украины уменьшился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, в отдельных секторах экономики сохранялся рост:

добыча газа и нефти увеличилась более чем на 20%;

перерабатывающая промышленность в марте выросла на 6,2%;

металлургия прибавила 20%;

розничная торговля ускорилась на фоне более активного потребительского спроса.

В то же время, как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, украинская экономика продолжает восстанавливаться несмотря на войну, последствия сложной зимы и постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Но для роста ВВП Украине нужны миллионы работников, сообщало Минэкономики. Вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален для правительства. Приоритетом остается возвращение уехавших за границу украинцев.

Правительство рассчитывает на молодежь и людей постарше. Как пояснил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, речь идет о молодежи, людях в возрасте 50+, а также о отдельных категориях граждан, которые сейчас не участвуют в экономической деятельности.

«Отчасти мы говорили в контексте бронирования о людях в розыске и СОЧ. Это люди, которые сейчас тоже не участвуют в рынке труда. Привлечение всех этих категорий — наша первая цель», — сказал Соболев.

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