Госслужба занятости за 5 месяцев закрыла половину вакансий — Finance.ua
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Госслужба занятости за 5 месяцев закрыла половину вакансий

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Госслужба занятости за 5 месяцев закрыла половину вакансий
Госслужба занятости за 5 месяцев закрыла половину вакансий
Государственная служба занятости укомплектовала 45% вакантных должностей в январе-мае текущего года. Это означает, что почти каждая вторая предложенная работодателями вакансия была успешно закрыта.
Об этом сообщили в ДСЗУ.

Где больше всего предлагают работу

Активнее всего вакансии открывали в западных и центральных областях Украины.
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В частности, первенство по количеству предложений занимает Львовский центр занятости — потребность в кадрах составляла почти 29 тысяч человек.

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На второй позиции — Днепропетровщина, где работодатели подали около 14 тысяч предложений работы.
Третье место — за городом Киев, с почти 11,5 тысячами вакансий.
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Более 10 тысяч вакансий предлагали в Киевской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Где больше всего трудоустроенных

Больше безработных удалось трудоустроить Днепропетровскому центру занятости — почти 11 тысяч человек.
Во Львовской, Полтавской и Харьковской областях — по 6 тысяч трудоустроенных.
Среди регионов, где работу нашли более 5 тысяч украинцев, лидерами стали:
  • Винницкая обл.;
  • Ивано-Франковская обл.;
  • Одесская обл.;
  • Ровенская обл.;
  • Хмельницкая обл.
Напомним, по данным OLX Работа, в Украине растет спрос на работников со статусом участника боевых действий. По сравнению с прошлым годом, работодатели все чаще указывают в вакансиях, что готовы взять на работу ветеранов. Больше всего вакансий для УБД предлагают в отраслях логистики, производства, безопасности и торговли.
По материалам:
Finance.ua
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