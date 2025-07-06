Госслужба занятости за 5 месяцев закрыла половину вакансий — Finance.ua

Госслужба занятости за 5 месяцев закрыла половину вакансий
Государственная служба занятости укомплектовала 45% вакантных должностей в январе-мае текущего года. Это означает, что почти каждая вторая предложенная работодателями вакансия была успешно закрыта.
Об этом сообщили в ДСЗУ.
Где больше всего предлагают работу
Активнее всего вакансии открывали в западных и центральных областях Украины.
В частности, первенство по количеству предложений занимает Львовский центр занятости — потребность в кадрах составляла почти 29 тысяч человек.
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На второй позиции — Днепропетровщина, где работодатели подали около 14 тысяч предложений работы.
Третье место — за городом Киев, с почти 11,5 тысячами вакансий.
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Более 10 тысяч вакансий предлагали в Киевской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.
Где больше всего трудоустроенных
Больше безработных удалось трудоустроить Днепропетровскому центру занятости — почти 11 тысяч человек.
Во Львовской, Полтавской и Харьковской областях — по 6 тысяч трудоустроенных.
Среди регионов, где работу нашли более 5 тысяч украинцев, лидерами стали:
- Винницкая обл.;
- Ивано-Франковская обл.;
- Одесская обл.;
- Ровенская обл.;
- Хмельницкая обл.
Напомним, по данным OLX Работа, в Украине растет спрос на работников со статусом участника боевых действий. По сравнению с прошлым годом, работодатели все чаще указывают в вакансиях, что готовы взять на работу ветеранов. Больше всего вакансий для УБД предлагают в отраслях логистики, производства, безопасности и торговли.
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