Госслужащим будут по-новому считать зарплаты: Зеленский подписал закон — Finance.ua

Госслужащим будут по-новому считать зарплаты: Зеленский подписал закон Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Госслужащим будут по-новому считать зарплаты: Зеленский подписал закон

Украине меняют систему оплаты труда государственных служащих.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Для чего это

Новая классификация должностей позволит понять, какие профессиональные направления работы есть на государственной службе. Если объяснять наглядно, то она позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине — бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в общем с обезличенным рынком.

«Это важный шаг для построения прозрачной, предсказуемой и конкурентной системы оплаты труда на государственной службе, основанной на классификации должностей… Введение новой системы оплаты труда постепенно усилит позиции государства как конкурентного работодателя на рынке труда», — говорят в Нацагентстве.

Что меняется

Заработная плата государственного служащего будет состоять из двух частей — постоянной (70%) и вариативной (30%).

Постоянная зарплата — это фиксированная выплата и основное вознаграждение за исполнение должностных обязанностей:

должностной оклад (с 1 января 2026 года минимальный размер должностного оклада в должностях государственной службы не может составлять менее 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

надбавка за выслугу лет (2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада) — с 1 апреля 2025 года;

надбавка за ранг (определяется Кабмином при утверждении схемы должностных окладов в должностях государственной службы) — в 2025 году предполагается, что размеры останутся неизменными.

Вариативная зарплата — это:

месячная премия (не может превышать 30% размера должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца);

квартальная премия (не может превышать 90% размера должностного оклада государственного служащего за фактически отработанное время в течение квартала);

премия по результатам ежегодного оценивания.

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Закон также определяет и другие гарантии и компенсации, а именно:

денежное пособие, выплачиваемое с наступлением ежегодного отпуска. Выплачивается в размере суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг государственного служащего;

материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Они не учитываются при формировании фонда постоянной и вариативной зарплаты.

Также на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения с учетом особенностей административно-территориальных единиц могут устанавливаться дополнительные корректирующие коэффициенты для оплаты труда государственных служащих.

Справка Finance.ua:

нардеп Даниил Гетманцев в очередной раз подверг критике миллионные зарплаты госслужащих, несмотря на отсутствие результатов их работы. Он предложил устанавливать госслужащим КРІ и проводить прозрачную оценку эффективности их работы;

к слову, зарплаты чиновников в Украине продолжают расти. Они значительно превышают средний уровень по стране — в апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысяч гривен, тогда как средняя официальная зарплата по Украине составляла 19,9 тысяч гривен. В каких учреждениях получают самые большие зарплаты — рассказали здесь.

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