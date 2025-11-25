Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу Сегодня 08:16

Программы «єЯсла» и «єСадок» должны заработать уже в следующем году, и это важный шаг не только для семей с детьми. Эти инициативы создают возможность вернуть людей на рабочие места, ведь Украина сталкивается с кадровым дефицитом, вызванным войной.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Как мы сообщали ранее, пособие по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени) и выплата по уходу за ребенком «єСадок» составят по 8 000 грн.

Чем помогут эти программы

Шуляк отметила, что это не только создание новой модели социальной защиты, но и существенное содействие росту человеческого капитала, который из-за войны понес колоссальные потери.

«Посмотрим, будет ли это мотивацией для наших общин интенсивнее развивать инфраструктуру, которая связана с детсадами. На сегодняшний день есть много разных исследований, свидетельствующих о том, что женщины хотели бы пойти на работу, но не всегда есть инфраструктура, не всегда есть детсады, не всегда есть школы, поэтому они вынуждены находиться дома», — пояснила Шуляк.

Другое исследование, о котором упомянула парламентарий, свидетельствует, что в Украине, как и в других странах, есть значительный разрыв между занятостью женщин и мужчин.

в мире работает 50% женщин и 80% мужчин;

в Украине до войны — 47,8% женщин и 62,9% мужчин.

Как отмечает Шуляк, на трудоустройство женщин оказывает существенное влияние само рождение ребенка — и чем больше детей, тем меньше уровень возвращений женщин в профессию, а значит, и экономического развития страны.

«40% женщин в европейских странах утверждают, что наличие детей влияет на их карьеру. После второго ребенка 47% женщин сокращают количество рабочих часов, а после третьего 70% не возвращаются на работу. То есть выбор женщины рожать второго или третьего ребенка — это потенциально выбор, что значительно усложнит карьерное развитие», — рассказала Шуляк.

Как показывает опыт стран ЕС, единовременные выплаты при рождении ребенка оказывают значительное, но кратковременное положительное влияние на рождаемость и негативное влияние на трудоустройство женщин.

При этом политика по обеспечению услуг по уходу за детьми — детские сады и ясли для детей в возрасте от 3 лет — оказывает значительное положительное влияние как на рождаемость, так и на уровень трудоустройства женщин. При этом такие услуги должны отвечать нескольким критериям: достаточное количество детсадов и яслей, финансовая и территориальная доступность и качество воспитания в учреждениях дошкольного образования.

«В случае Украины важно, чтобы шли навстречу и работодатели. Например, чтобы женщина работала неполный рабочий день, имела возможность сочетать онлайн с оффлайн-работой. Потому что все опросы и все исследования свидетельствуют о том, что женщины готовы работать: они трудолюбивы, креативны, готовы вкладываться. И не менее важно, что все это будет иметь положительный эффект для экономики Украины», — подчеркнула Шуляк.

