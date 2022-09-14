Госдолг Украины в 2023 году может возрасти почти вдвое и превысить 100% ВВП — Finance.ua

Госдолг Украины в 2023 году может возрасти почти вдвое и превысить 100% ВВП Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Госдолг Украины в 2023 году может возрасти почти вдвое и превысить 100% ВВП

Кабинет министров предлагает установить на конец 2023 года предельный объем госдолга в сумме 6 трлн 406 млрд гривен, что на 76% больше, чем в 2022 году (3 трлн 645 млрд гривен). Госдолг может превысить 100% ВВП Украины.

Об этом свидетельствует проект бюджета, обнародованный народным депутатом Ярославом Железняк в Telegram.

Согласно документу, доходы государственного бюджета Украины в 2023 году составят 1 трлн 279 млрд гривен, расходы — 2 трлн 514 млрд гривен. Предельный дефицит бюджета будет составлять 1 трлн 280 млрд гривен.

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Минфин имеет право заимствовать 1 трлн 687 млрд гривен (в том числе на внешних рынках — 1 трлн 596 млрд гривен).

В то же время, Минфину предоставляется право по решению Кабмина в случае необходимости выпускать ОВГЗ на дополнительные суммы для увеличения уставных капиталов государственных банков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год. Более 1,1 трлн грн или почти 50% всех расходов, согласно утвержденному проекту госбюджета, будет направлено для сектора безопасности и обороны;

минимальная заработная плата с 1 января 2023 года составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц — 2589 гривен;

в 2023 году средняя зарплата составит 18 508 гривен, реальная вырастет на 1,0%. Производительность труда увеличится на 4,3%.



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