Госдолг Украины в 2023 году может возрасти почти вдвое и превысить 100% ВВП — Finance.ua
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Госдолг Украины в 2023 году может возрасти почти вдвое и превысить 100% ВВП

Казна и Политика
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Госдолг Украины в 2023 году может возрасти почти вдвое и превысить 100% ВВП
Госдолг Украины в 2023 году может возрасти почти вдвое и превысить 100% ВВП
Кабинет министров предлагает установить на конец 2023 года предельный объем госдолга в сумме 6 трлн 406 млрд гривен, что на 76% больше, чем в 2022 году (3 трлн 645 млрд гривен). Госдолг может превысить 100% ВВП Украины.
Об этом свидетельствует проект бюджета, обнародованный народным депутатом Ярославом Железняк в Telegram.
Согласно документу, доходы государственного бюджета Украины в 2023 году составят 1 трлн 279 млрд гривен, расходы — 2 трлн 514 млрд гривен. Предельный дефицит бюджета будет составлять 1 трлн 280 млрд гривен.
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Минфин имеет право заимствовать 1 трлн 687 млрд гривен (в том числе на внешних рынках — 1 трлн 596 млрд гривен).
В то же время, Минфину предоставляется право по решению Кабмина в случае необходимости выпускать ОВГЗ на дополнительные суммы для увеличения уставных капиталов государственных банков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год. Более 1,1 трлн грн или почти 50% всех расходов, согласно утвержденному проекту госбюджета, будет направлено для сектора безопасности и обороны;
  • минимальная заработная плата с 1 января 2023 года составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц — 2589 гривен;
  • в 2023 году средняя зарплата составит 18 508 гривен, реальная вырастет на 1,0%. Производительность труда увеличится на 4,3%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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