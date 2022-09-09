Как изменился размер госдолга Украины за последний месяц: данные Минфина — Finance.ua
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Как изменился размер госдолга Украины за последний месяц: данные Минфина

Казна и Политика
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Как изменился размер госдолга Украины за последний месяц: данные Минфина
Как изменился размер госдолга Украины за последний месяц: данные Минфина
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2022 года составил 3 539,29 млрд гривен или 96,79 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
В июле сумма долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 456,14 млрд гривен, и в долларовом эквиваленте государственный долг уменьшился на 8,6 млрд долларов. Это связано с девальвацией гривны на 25%.
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По состоянию на 31 июля внешний долг составил 2 213,33 млрд гривен или 60,53 млрд долларов, внутренний долг — 1 325,97 млрд гривен или 36,26 млрд долларов.
Государственный долг Украины составил 3 164,84 млрд гривен или 86,55 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составил 374,45 млрд гривен или 10,24 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • в августе сообщалось, что госдолг Украины значительно снизился в долларах и вырос в гривне после решения Нацбанка девальвировать курс нацвалюты на 25%;
  • за время войны Украина взяла займов на 920 млрд гривен;
  • госдолг Украины за 2021 год вырос на 7,7 млрд долларов. Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2021 г. составил 2 671,83 млрд гривен или 97,95 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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