Коли в Україні почнуть зростати зарплати: прогноз уряду — Finance.ua
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Коли в Україні почнуть зростати зарплати: прогноз уряду

Казна та Політика
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Коли в Україні почнуть зростати зарплати: прогноз уряду
Коли в Україні почнуть зростати зарплати: прогноз уряду
Кабінет Міністрів прогнозує, що реальні зарплати українців почнуть зростати вже в 2023 році. Однак у нинішньому році вони впадуть більш ніж на 17%.
Про це свідчить макроекономічний прогноз.
Згідно з макропрогнозом, у 2022 році середня номінальна зарплата в Україні складе 14 025 гривень. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) впаде на 17,4%. При цьому продуктивність праці знизиться на 13,1%.
У 2023 році середня зарплата складе 18 508 гривень, реальна зросте на 1,0%. Продуктивність праці збільшиться на 4,3%.
За прогнозом Кабміну, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці складе 27,9% у 2022 році і 28,2% у 2023 році.
Кількість економічно зайнятого населення у віці 15-70 років впаде у 2022 році до 12 млн осіб (з 15,61 млн осіб у 2021 році). У 2023 році ця цифра майже не зміниться — 12,03 млн осіб.
Уряд очікує, що споживча інфляція у 2022 році складе 30,1%, у 2023 році — 30,0%.

Довідка Finance.ua:

  • 13 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік;
  • згідно з документом, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становитиме 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць — 2589 гривень;
  • середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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