«Горячие» профессии: куда сейчас могут взять на работу — Finance.ua

«Горячие» профессии: куда сейчас могут взять на работу

Сегодня 17:00 — Личные финансы

Многие украинцы потеряли место работы из-за войны и не знают, с чего начать поиск новой. Обычно в таких случаях рекомендуется рассылать резюме, но если оно не готово, можно найти компанию, где процесс найма начнется сразу с собеседования.

На какую работу готовы нанять людей без резюме и сколько будут платить за ее выполнение.

Автослесарь и автомеханик

Люди, которые разбираются в ремонте авто, сейчас в тренде, поэтому здесь более важны именно технические навыки. В обязанности входит диагностика и ремонт ходовых, замена технических жидкостей и уход за рабочим местом и инструментами. Уровень зарплат колеблется в пределах 10–25 тыс. грн/мес.

Продавец

Актуальная должность — это кассир в розничных сетях, обслуживающий покупателей, помогающий принимать и расставлять товары. На эту работу могут принять студентов. Ставка обычно 8-12 тыс. грн/мес. плюс бонусы.

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Водитель

В тренде также водители-экспедиторы, ведь доставка товаров — один из приоритетов во время войны. При найме на эту должность важен опыт работы, действительное водительское удостоверение и знание местности. На западе Украины и Киеве ставка 10-15 тыс. грн/мес.

Оператор контакт-центра

Мобильная и информационная поддержка сейчас важна, поэтому компании из разных сфер нанимают операторов. Работа предусматривает консультации клиентов, внесение данных в базу, преимущества — гибкий график и возможность работать удаленно. В среднем платят 8-13 тыс. грн, но можно получить больше, согласно количеству отработанных часов.

Кладовщик

Люди, работающие с товарами на складах — это также неотъемлемая часть цепочек снабжения. Сейчас спрос на эту должность вырос. Работа подразумевает контроль за получением товара, инвентаризацию, ведение документации. Средняя зарплата колеблется от 12 до 20 тыс. грн/мес.

Разнорабочий

От офисов и магазинов до фермерских хозяйств — все нуждаются в рабочих руках. В зависимости от места работы и обязанностей могут взять на эту должность человека без опыта или студента. Зарплата стартует от 6 тыс. грн и может достигать 17-20 тыс. грн/мес.

Мастер из сферы красоты

Работодатели активно ищут мастеров маникюра, педикюра и лазерной эпиляции — салоны красоты на западе Украины работают. Для такой работы требуется специализированное образование и минимальный опыт, но зарплаты стартуют от 10 тыс. грн. Вместе с бонусами от продажи товаров есть шанс заработать до 20 тыс. грн/мес.

Справка Finance.ua:

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