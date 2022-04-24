Имеет ли человек право на трудоустройство за границей во время военного положения — Finance.ua

Имеет ли человек право на трудоустройство за границей во время военного положения.
Об этом сообщило Управление Гоструда в Винницкой области.
Граждане Украины вправе заниматься трудовой деятельностью за границей, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государством пребывания.
Права граждан Украины, работающих за границей, защищаются законодательством Украины и государства пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. (Статья 10 Закона Украины от 5 июля 2012 года № 5067-VI «О занятости населения»).
Справка Finance.ua:
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Теперь получить выписку о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости или проверить такую информацию можно с помощью квалифицированной электронной подписи онлайн.
Выписка об отсутствии судимости может потребоваться:
при оформлении на работу;
для оформления визы для выезда за границу;
для участия в тендере;
для усыновления, установления опеки;
для оформления гражданства;
для оформления или обновления документов и т.п.
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