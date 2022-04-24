Имеет ли человек право на трудоустройство за границей во время военного положения — Finance.ua

Имеет ли человек право на трудоустройство за границей во время военного положения

Сегодня 19:05 — Личные финансы

Имеет ли человек право на трудоустройство за границей во время военного положения.

Об этом сообщило Управление Гоструда в Винницкой области.

Граждане Украины вправе заниматься трудовой деятельностью за границей, если такая деятельность не запрещена законодательством Украины и государством пребывания.

Права граждан Украины, работающих за границей, защищаются законодательством Украины и государства пребывания, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. (Статья 10 Закона Украины от 5 июля 2012 года № 5067-VI «О занятости населения»).

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Теперь получить выписку о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости или проверить такую информацию можно с помощью квалифицированной электронной подписи онлайн.

Выписка об отсутствии судимости может потребоваться:

при оформлении на работу;

для оформления визы для выезда за границу;

для участия в тендере;

для усыновления, установления опеки;

для оформления гражданства;

для оформления или обновления документов и т.п.

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