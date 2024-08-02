Городские власти обратились к правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона — Finance.ua
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Городские власти обратились к правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона

Казна и Политика
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Городские власти обратились к правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона
Городские власти обратились к правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона
Городские власти обратились к Правительству с требованием принять меры по реставрации с приспособлением моста им. Е.О. Патона через Днепр и подходов к нему во избежание аварийных ситуаций.
Соответствующее письмо подписал мэр Киева Виталий Кличко, передает Киевская городская государственная администрация.
Напомним, по настоянию Правительства, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины город передал мост им. Е.О. Патона для ремонта в проект «Большая стройка».
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Так, Постановлением Кабмина № 1271 заказчиком этих работ определена Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. В январе 2023 г. распоряжением КГВА коммунальная корпорация «Киевавтодор» передала функции заказчика по выполнению работ по реставрации Службе.
Столичная администрация неоднократно обращалась в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области с просьбой безотлагательно принять меры по реставрации этого моста, поскольку он имеет стратегическое значение для Киева. Однако в течение двух лет никаких работ по улучшению состояния сооружения не проведено.
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Вместе с тем специалисты городского коммунального предприятия «Киевавтодормост» все это время проводят круглосуточный мониторинг технического состояния сооружения, постоянно выполняют комплекс работ по его эксплуатационному содержанию.
В 2022 году Кабинет Министров выделил 35 млн гривен на реставрацию моста Патона через Днепр в Киеве.
В феврале 2024 года глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что Киевские власти планируют потратить на строительство метро на Троещину от 2 до 5 млрд долларов.
По материалам:
Finance.ua
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