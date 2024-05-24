В Киеве открыли мост-волну (фото, видео) — Finance.ua
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В Киеве открыли мост-волну (фото, видео)

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В Киеве открыли мост-волну (фото, видео)
В Киеве открыли мост-волну (фото, видео)
В Киеве открыли пешеходный мост с Оболонской набережной на Оболонский остров.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«Уже можно идти гулять по новой, большой рекреационной зоне столицы — на остров Оболонский», — заявил Кличко.
Соединяет остров с набережной Оболони и парком «Наталка» уникальный с инженерной точки зрения пешеходный мост. Построили его за средства меценатов.
«Конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии „Азовсталь“. Их привезли в Киев буквально за несколько недель до начала полномасштабной войны», — отметил глава столицы.
Фото: Виталий Кличко
Фото: Виталий Кличко
В настоящее время подсветку основной конструкции не будут включать, только экономное LED освещение перил моста.
Строительство объекта начали в 2021-м. В начале полномасштабной войны приостановили. И возобновили весной в прошлом году. Тогда же приступили к обустройству рекреационной зоны отдыха.
Фото: Виталий Кличко
Фото: Виталий Кличко
В конце января 2023 года мэр Киева Кличко сообщил, что Метрополия Большого Парижа стала меценатом достройки пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. На строительные работы французы выделили 19,5 млн грн.
Напомним, ранее КГГА опубликовала статистику, сколько дорог было обновлено и построено в столице за 10 лет. Так, за последние 10 лет в столице обновили 1 227 километров дорог.
В то же время работы по возведению пешеходного моста и обустройству острова Оболонский продолжаются.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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