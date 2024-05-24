В Киеве открыли мост-волну (фото, видео) — Finance.ua

В Киеве открыли мост-волну (фото, видео) Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В Киеве открыли мост-волну (фото, видео)

В Киеве открыли пешеходный мост с Оболонской набережной на Оболонский остров.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Уже можно идти гулять по новой, большой рекреационной зоне столицы — на остров Оболонский», — заявил Кличко.

Соединяет остров с набережной Оболони и парком «Наталка» уникальный с инженерной точки зрения пешеходный мост. Построили его за средства меценатов.

«Конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии „Азовсталь“. Их привезли в Киев буквально за несколько недель до начала полномасштабной войны», — отметил глава столицы.

Фото: Виталий Кличко

В настоящее время подсветку основной конструкции не будут включать, только экономное LED освещение перил моста.

Строительство объекта начали в 2021-м. В начале полномасштабной войны приостановили. И возобновили весной в прошлом году. Тогда же приступили к обустройству рекреационной зоны отдыха.

Фото: Виталий Кличко

В конце января 2023 года мэр Киева Кличко сообщил, что Метрополия Большого Парижа стала меценатом достройки пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. На строительные работы французы выделили 19,5 млн грн.

Напомним, ранее КГГА опубликовала статистику, сколько дорог было обновлено и построено в столице за 10 лет. Так, за последние 10 лет в столице обновили 1 227 километров дорог.

В то же время работы по возведению пешеходного моста и обустройству острова Оболонский продолжаются

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