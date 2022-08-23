Кабмін виділив 35 млн гривень на реставрацію мосту Патона — Finance.ua

Кабмін виділив 35 млн гривень на реставрацію мосту Патона Вчора 08:29 — Казна та Політика

Кабмін виділив 35 млн гривень на реставрацію мосту Патона, ua.igotoworld.com

Кабінет Міністрів виділив 35 млн гривень на реставрацію мосту Патона через Дніпро у Києві.

Про це йдеться в постанові уряду.

Фінансування буде надано із резервного фонду держбюджету за рахунок скорочення вдвічі — до 250 млн гривень — витрат на закупівлю ліків, вакцин, медвиробів і медобладнання для Міністерства охорони здоров’я.

Міст Патона вже п’ятий рік знаходиться в аварійному стані. У 2019 закінчився його термін експлуатації. У липні там знову стався прорив тепломережі. Минулого року аналогічна аварія на мосту сталась саме в цей час двічі — 21 і 26 липня. Тоді міська влада пояснила прорив випробуваннями.

Проєкт мосту під керівництвом академіка НАН й інженера Євгена Патона почали розробляти наприкінці 1944 року. Міст має статус пам’ятки архітектури, а, за українським законодавством, на таких пам’ятках заборонено проводити капітальний ремонт чи реконструкцію — дозволено лише реставраційні роботи та звичайний ремонт. У Кличка раніше підраховували, що реконструкція мосту Патона коштуватиме приблизно 7 млрд гривень.

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