Кабмін виділив 35 млн гривень на реставрацію мосту Патона — Finance.ua
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Кабмін виділив 35 млн гривень на реставрацію мосту Патона

Казна та Політика
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Кабмін виділив 35 млн гривень на реставрацію мосту Патона
Кабмін виділив 35 млн гривень на реставрацію мосту Патона, ua.igotoworld.com
Кабінет Міністрів виділив 35 млн гривень на реставрацію мосту Патона через Дніпро у Києві.
Про це йдеться в постанові уряду.
Фінансування буде надано із резервного фонду держбюджету за рахунок скорочення вдвічі — до 250 млн гривень — витрат на закупівлю ліків, вакцин, медвиробів і медобладнання для Міністерства охорони здоров’я.
Міст Патона вже п’ятий рік знаходиться в аварійному стані. У 2019 закінчився його термін експлуатації. У липні там знову стався прорив тепломережі. Минулого року аналогічна аварія на мосту сталась саме в цей час двічі — 21 і 26 липня. Тоді міська влада пояснила прорив випробуваннями.
Проєкт мосту під керівництвом академіка НАН й інженера Євгена Патона почали розробляти наприкінці 1944 року. Міст має статус пам’ятки архітектури, а, за українським законодавством, на таких пам’ятках заборонено проводити капітальний ремонт чи реконструкцію — дозволено лише реставраційні роботи та звичайний ремонт. У Кличка раніше підраховували, що реконструкція мосту Патона коштуватиме приблизно 7 млрд гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Хмарочос
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