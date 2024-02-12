Мост Патона развалится, если полностью восстановить движение, — эксперт — Finance.ua
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Мост Патона развалится, если полностью восстановить движение, — эксперт

Казна и Политика
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Часть киевских мостов находится в аварийном состоянии. В связи с этим частично ограничили движение по мосту Патона, если его полностью восстановить, то мост развалится.
Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в интервью «Каштан News»
«Мы знаем, в каком состоянии мосты… Мост Патона. Почему сузили мост Патона? Потому что он не выдерживает такой автонагрузки. Если добавить одну полосу, то он развалится к чертовой матери. В немного лучшем, но примерно таком же состоянии мост Метро» , — заметил эксперт.
По его словам, Южный мост ежегодно закрывают на ремонт, сейчас вообще закрыли якобы из-за войны. Попенко говорит, что это неправда, его закрыли, потому что он уже в крайне аварийном состоянии.
«С мостами и инфраструктурой нужно что-то делать… Когда все люди будут знать правду, когда каждый избиратель будет знать правду о состоянии технической инфраструктуры… Эта информация, кстати, должна быть размещена на сайте органов местного самоуправления, и каждый человек может зайти и посмотреть, что при каденции конкретного мэра, депутата было сделано с критической инфраструктурой», — добавил эксперт.

Ситуация с мостами

Архитектор, активист и глава КМЦ «Украинское общество охраны памятников истории и культуры» Анатолий Фролов заявлял, что в Киеве существуют проблемы с мостом Метро и мостом Патона, которые находятся в аварийном состоянии.
1 февраля стало известно, что в Киеве мосты через Днепр Метро и Патона официально признаны недееспособными. Тогда сообщалось, что в случае возникновения аварийной ситуации на мосту Метро речь пойдет о фактическом строительстве нового моста или восстановлении существующего.
По материалам:
УНІАН
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