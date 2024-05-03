Google выделяет $10 млн для поддержки украинских стартапов: как подать заявку — Finance.ua

Google выделяет $10 млн для поддержки украинских стартапов: как подать заявку Сегодня 17:13 — Фондовый рынок

Google выделяет $10 млн для поддержки украинских стартапов: как подать заявку

Украинские компании смогут получить до $100 тыс. для ведения бизнеса. Эти средства можно вложить в восстановление бизнеса, пострадавшего от войны, масштабирование или создание нового продукта для выполнения задач компании.

Об этом сообщила Минцифры.

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«Google — топ-партнер, который поддерживает Украину. Совместно внедряем образовательные проекты, обеспечиваем учащихся и учителей гаджетами, работаем в направлении искусственного интеллекта. Google for Startups Ukraine Support Fund уже выделил $5 млн для поддержки украинских стартапов. Запуск второго Фонда поддержки в $10 млн — это возможность компаниям не просто развиваться и создавать новые продукты, но и внести вклад в восстановление экономики страны. Благодарен Google за поддержку украинского бизнеса и эффективное сотрудничество», — отметил Михаил Федоров, Вице-премьер-министр по развитию инноваций, образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации.

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Чтобы получить поддержку от Google, необходимо иметь:

зарегистрированное юридическое лицо в Украине;

MVP, имеющий потенциальный коммерческий успех и ценность для пользователей.

Приоритет будут предоставлять компаниям, использующим искусственный интеллект.

Помимо финансирования стартапы могут получить дополнительные $350 тыс. в виде кредитов Google Cloud. Так, стартапы получат доступ к инновационным решениям и продуктам Google и расширят возможности для развития команд.

Успейте подать заявку на получение гранта до 5 июня.

Победители нового этапа Фонда поддержки Google для стартапов в Украине будут объявлены поэтапно — в июне и сентябре 2024 года, а также в течение 2025 года.

Напомним, Google for Startups Ukraine Support Fund уже предоставил гранты 58 украинским стартапам на общую сумму $5 млн. Также стартапы получили техническую и менторскую поддержку для развития бизнеса, что способствовало восстановлению экономики.

Узнать больше о Фонде поддержки Google для стартапов в Украине и подать заявку можно на сайте Фонда.

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