Минцифры поделилось результатами работы электронной системы в сфере строительства — Finance.ua

Минцифры поделилось результатами работы электронной системы в сфере строительства Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Минцифры поделилось результатами работы электронной системы в сфере строительства

Раньше строительная сфера считалась одной из самых коррумпированных. В 2020 году началась цифровизация. Сначала был создан специальный реестр и построена Единая государственная электронная система в сфере строительства. Далее — запустили 13 строительных услуг и кабинет Мое строительство на портале «Дія». С тех пор все процессы проходят онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Строительные услуги онлайн уже принесли государству 11,2 млрд грн антикоррупционного эффекта», — говорится в сообщении.

За три месяца к э-системе присоединилось 7,6 тысячи пользователей.

«Это архитекторы, инженеры-проектировщики, работники органов архитектурно-строительного контроля и другие представители строительного сообщества. За это время на портале „Дія“ они получили 13,3 тысячи услуг в несколько кликов. В прошлом году за этот период — 8,5 тысячи. Прирост в 36% показывает значительный спрос на онлайн-услуги в строительном секторе», — сообщили в министерстве.

Изображение: Михаил Федоров

Благодаря системе украинцы за 3 месяца уже зарегистрировали:

180+ тыс. сведений о технической инвентаризации объекта;

33+ тыс. разрешительных документов для начала строительных работ;

8,1+ тыс. строительных паспортов;

6+ тыс. проектной документации объектов;

4+ тыс. документов о градостроительных условиях и ограничениях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.