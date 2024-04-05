Минцифры поделилось результатами работы электронной системы в сфере строительства — Finance.ua

Минцифры поделилось результатами работы электронной системы в сфере строительства
Раньше строительная сфера считалась одной из самых коррумпированных. В 2020 году началась цифровизация. Сначала был создан специальный реестр и построена Единая государственная электронная система в сфере строительства. Далее — запустили 13 строительных услуг и кабинет Мое строительство на портале «Дія». С тех пор все процессы проходят онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Строительные услуги онлайн уже принесли государству 11,2 млрд грн антикоррупционного эффекта», — говорится в сообщении.
За три месяца к э-системе присоединилось 7,6 тысячи пользователей.
«Это архитекторы, инженеры-проектировщики, работники органов архитектурно-строительного контроля и другие представители строительного сообщества. За это время на портале „Дія“ они получили 13,3 тысячи услуг в несколько кликов. В прошлом году за этот период — 8,5 тысячи. Прирост в 36% показывает значительный спрос на онлайн-услуги в строительном секторе», — сообщили в министерстве.
Благодаря системе украинцы за 3 месяца уже зарегистрировали:
- 180+ тыс. сведений о технической инвентаризации объекта;
- 33+ тыс. разрешительных документов для начала строительных работ;
- 8,1+ тыс. строительных паспортов;
- 6+ тыс. проектной документации объектов;
- 4+ тыс. документов о градостроительных условиях и ограничениях.
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