Минцифры поделилось результатами работы электронной системы в сфере строительства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры поделилось результатами работы электронной системы в сфере строительства

Казна и Политика
10
Минцифры поделилось результатами работы электронной системы в сфере строительства
Минцифры поделилось результатами работы электронной системы в сфере строительства
Раньше строительная сфера считалась одной из самых коррумпированных. В 2020 году началась цифровизация. Сначала был создан специальный реестр и построена Единая государственная электронная система в сфере строительства. Далее — запустили 13 строительных услуг и кабинет Мое строительство на портале «Дія». С тех пор все процессы проходят онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Строительные услуги онлайн уже принесли государству 11,2 млрд грн антикоррупционного эффекта», — говорится в сообщении.
За три месяца к э-системе присоединилось 7,6 тысячи пользователей.
«Это архитекторы, инженеры-проектировщики, работники органов архитектурно-строительного контроля и другие представители строительного сообщества. За это время на портале „Дія“ они получили 13,3 тысячи услуг в несколько кликов. В прошлом году за этот период — 8,5 тысячи. Прирост в 36% показывает значительный спрос на онлайн-услуги в строительном секторе», — сообщили в министерстве.
Изображение: Михаил Федоров
Изображение: Михаил Федоров
Благодаря системе украинцы за 3 месяца уже зарегистрировали:
  • 180+ тыс. сведений о технической инвентаризации объекта;
  • 33+ тыс. разрешительных документов для начала строительных работ;
  • 8,1+ тыс. строительных паспортов;
  • 6+ тыс. проектной документации объектов;
  • 4+ тыс. документов о градостроительных условиях и ограничениях.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.