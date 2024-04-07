Google вместо выплаты компенсации уничтожит данные об отслеживании пользователей в режиме «Инкогнито» — Finance.ua
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Google вместо выплаты компенсации уничтожит данные об отслеживании пользователей в режиме «Инкогнито»

Фондовый рынок
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Google вместо выплаты компенсации уничтожит данные об отслеживании пользователей в режиме «Инкогнито»
Google вместо выплаты компенсации уничтожит данные об отслеживании пользователей в режиме «Инкогнито», Фото: Jens Meyer
Компания Google согласилась урегулировать коллективный иск, связанный с неправильным отслеживанием пользователей в анонимном режиме в браузере Chrome.
Об этом сообщает WSJ.
Google не будет выплачивать $5 млрд компенсации за ущерб. Вместо этого компания уничтожит «миллиард точек данных», собранных от пользователей в режиме «инкогнито» вопреки политике конфиденциальности.
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Также компания обновит информацию о сборе данных в браузере Chrome. Пользователям четко объяснят, какие данные собираются и как они используются.
Это обновление позволит сохранить в течение следующих пяти лет настройку, которая блокирует посторонние файлы cookie в режиме «Инкогнито».
В 2020 году против Google подали иск, в котором обвинили компанию во введении в заблуждение пользователей относительно их активности в режиме «Инкогнито».
Google отрицала, утверждая, что режим Инкогнито не является гарантией полной конфиденциальности интернет-сессий.
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Условия урегулирования:

  • соглашение еще должно получить окончательное утверждение от судьи;
  • Google отключит посторонние файлы cookie в режиме Инкогнито на следующие пять лет.
Вместо них будет внедрена Topics API — система, позволяющая классифицировать активность пользователей по темам без прямого доступа к их личным данным.
Уничтожение неправильно собранных данных может быть сложной задачей, ведь иск касается информации, собранной еще в 2016 году. Есть вероятность того, что Google уже продала или использовала эти данные в своих продуктах.
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Google также должна переписать свои заявления о конфиденциальности режима «Инкогнито» и уже начала внедрять соответствующие изменения. Это урегулирование является важной победой для пользователей, ожидающих от Google уважения к их приватности.
Уничтожение данных и обновление политики конфиденциальности помогут пользователям лучше понимать, как Google использует их данные.
Внедрение Topics API может стать более приватным способом отслеживания активности пользователей в Интернете.
По материалам:
Mind
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