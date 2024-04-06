Новая функция в Google: теперь поисковик отслеживает криптокошельки — Finance.ua

Новая функция в Google: теперь поисковик отслеживает криптокошельки Сегодня 21:04 — Фондовый рынок

Новая функция в Google: теперь поисковик отслеживает криптокошельки

Google начал отображать балансы криптовалютных адресов в сетях Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon и Fantom.

Об этом сообщает Forklog.

«Баланс показывает только нативный токен для каждой сети. Временная метка последнего обновления показывает баланс на момент последней внешней транзакции. Данные обновляются с задержкой», — говорится в ссылке к основной информации.

В марте Google интегрировала функцию пересмотра кошельков на домены Ethereum Name Service в результатах поиска. Информация о состоянии адресов догружается из Etherscan.

В октябре 2022 года корпорация оказала поддержку кошелькам Ethereum. Сначала пользователи могли выполнять поиск по определенному публичному адресу и просматривать баланс непосредственно в строке запроса.

С 2024 года Google обновила рекламную политику и разрешила продвигать ориентированные на США криптовалютные ETF и другие инвестиционные биржевые продукты.

Фінансовий клуб По материалам:

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