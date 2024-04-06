Новая функция в Google: теперь поисковик отслеживает криптокошельки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая функция в Google: теперь поисковик отслеживает криптокошельки

Фондовый рынок
12
Новая функция в Google: теперь поисковик отслеживает криптокошельки
Новая функция в Google: теперь поисковик отслеживает криптокошельки
Google начал отображать балансы криптовалютных адресов в сетях Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon и Fantom.
Об этом сообщает Forklog.
«Баланс показывает только нативный токен для каждой сети. Временная метка последнего обновления показывает баланс на момент последней внешней транзакции. Данные обновляются с задержкой», — говорится в ссылке к основной информации.
Новая функция в Google: теперь поисковик отслеживает криптокошельки
В марте Google интегрировала функцию пересмотра кошельков на домены Ethereum Name Service в результатах поиска. Информация о состоянии адресов догружается из Etherscan.
В октябре 2022 года корпорация оказала поддержку кошелькам Ethereum. Сначала пользователи могли выполнять поиск по определенному публичному адресу и просматривать баланс непосредственно в строке запроса.
С 2024 года Google обновила рекламную политику и разрешила продвигать ориентированные на США криптовалютные ETF и другие инвестиционные биржевые продукты.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.