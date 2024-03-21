Google вскоре выпустит Pixel 8a: этот бюджетный смартфон будет круче iPhone 15 — Finance.ua

Google вскоре выпустит Pixel 8a: этот бюджетный смартфон будет круче iPhone 15 21.03.2024, 00:29 — Фондовый рынок

Google вскоре выпустит Pixel 8a: этот бюджетный смартфон будет круче iPhone 15

Нынешней весной Google должна представить новое поколение бюджетной линейки Pixel. В сети уже раскрыли дизайн и ключевые спецификации Pixel 8A, обещающего стать самым продвинутым «бюджетником» в истории Google.

Одним из главных апгрейдов Pixel 7a стало появление дисплея с частотой 90 Гц. Новое поколение пойдет еще дальше в этом плане и предложит 120 Гц. Для сравнения, пользователям iPhone 15 все еще приходится довольствоваться 60 Гц.

Pixel 8a также выйдет с новым чипом Tensor G3 — более быстрым по части CPU и GPU, чем Tensor G2 в Google Pixel 7a. Относительно камер здесь никаких улучшений не планируется: это основной датчик на 64 Мп, широкоугольный объектив 13 Мп и фронталка с разрешением 13 Мп. Pixel 7a, напомним, обошел iPhone 15 Pro Max и другие флагманы в «слепом» тесте камер.

Из других особенностей Pixel 8a упоминается поддержка режима DisplayPort. Это позволит подключить смартфон к монитору. Плюс Pixel 8a должен получить 7-летнюю поддержку, как и флагманские Pixel 8, а кроме стартовой версии на 128 ГБ также ожидается модификация с 256 Гбайт памяти.

Ценник не раскрывается, но вряд ли он будет завышенным — актуальный Pixel 7a на старте стоил $499. Ожидается, что презентация Pixel 8a состоится на конференции Google I/O 2024, которая запланирована на май.

УНІАН По материалам:

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