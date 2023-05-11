Google презентовал множество новых функций в своих сервисах и несколько устройств (фото) — Finance.ua

Google презентовал множество новых функций в своих сервисах и несколько устройств (фото) Сегодня 13:39 — Технологии&Авто

Google презентовал множество новых функций в своих сервисах и несколько устройств (фото)

Американский техногигант Google 10 мая провел презентацию Google I/O, на которой представил множество фирменных гаджетов, а также продемонстрировал новые ИИ-разработки.

Использование нейросетей в Google Фото

К концу года у Google Фото появится новая генеративная нейросеть под названием Magic Editor. Она может редактировать конкретные части фотографий, например, переднего или заднего плана. Можно также заполнить пробелы на фотографии или даже изменить положение объекта для лучшего кадра.

Улучшенный поиск и PaLM 2.0

На презентации Google I/O компания представила три новых устройства Pixel: телефон Pixel 7a, планшет Pixel Tablet и складной смартфон Pixel Fold. Для тех, кто следит за новостями, их внешний вид не станет неожиданностью, сегодня они стали доступны для заказа.

Отмечается, что Bard способен понимать 40 языков, в том числе и украинский. Кроме того, Bard знает 20 языков программирования и способен объяснять код предоставленных ему программ на любом из 40 поддерживаемых языков.

Google Maps

В компании продемонстрировали новое поколение 3D-карт, которые в ближайшее время станут доступны в 15 городах. На них в реальном времени можно будет увидеть погоду и даже дорожный трафик.

Workspace

Компания представила сборник ИИ инструментов под названием Duet AI — он состоит из ряда инструментов генеративного ИИ для программ Google, направленных на автоматизацию рабочего процесса. Среди ключевых функций в экосистеме Google Workspace были указаны:

Помощь в написании писем в Gmail будет доступна не только в веб-версии, но и на мобильных устройствах. Контекстные ответы на письма с помощью ИИ в Gmail. Появятся в Workspace Labs к концу месяца.

Генерация изображений по текстовому описанию непосредственно в Google Презентации. Запуск функции в Workspace Labs состоится в следующем месяце.

Интеллектуальная классификация в Google Таблицах. Запуск в Workspace Labs в ближайшие месяцы.

Фоны пользователя в Google Meet. Запуск в Workspace Labs в ближайшие месяцы.

Автоматическая генерация статей на тему с помощью ИИ в Google Документы. Будет у Workspace Labs до конца этого месяца.

Корректировка готового текста в Google Документах. Предварительная версия для коммерческих пользователей Workspace будет доступна в ближайшие месяцы.

Все эти функции находятся в процессе разработки и будут запущены в ближайшие месяцы.

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Универсальный переводчик

Google тестирует новый переводчик, который переводит видео и синхронизирует губы говорящего со словами, которые он никогда не произносил. Как это работает: сервис берет видео, например, лекцию по онлайн-курсу, которая изначально записана на английском языке; транскрибирует речь; переводит ее; регенерирует речь (согласно стилю и тону) на новом языке; а затем редактирует видео так, чтобы губы спикера соответствовали новому аудио.

Android 14

Новая версия Android сделает упор на искусственный интеллект. Google объявила о новых функциях, основанных на ИИ, которые появятся в Android 14.

Одной из таких функций будет Magic Compose, которая будет доступна в приложении Сообщения Android. Magic Compose будет предлагать пользователю ответы на сообщения, созданные искусственным интеллектом.

Кроме того, Google планирует запустить эксклюзивную для Pixel функцию, позволяющую пользователям настраивать изометрические обои их устройств с помощью генеративного искусственного интеллекта.

MusicLM

Это новый экспериментальный ИИ-инструмент, превращающий текст в музыку. Можно, например, написать «джаз для ужина», и программа создаст несколько вариантов песен.

Google Pixel 7a

Как пишет itc.ua, смартфон Google Pixel 7a получил улучшенную камеру, экран с частотой 90 Гц и беспроводную зарядку — впервые для серии A. Внутри телефона (как и других представленных сегодня устройствах) работает процессор Google Tensor G2.

Тип и размер экрана такой же, как и у прошлогодней модели — 6,1″ OLED. Из коробки дисплей имеет частоту 60 Гц, с включением 90 Гц изображение становится заметно более плавным. Дисплей на 25% ярче Pixel 6a. Камера имеет разрешение 64 МП (против 50 МП в Pixel 7 и 7 Pro) и оптическую стабилизацию. Широкоугольник и селфи-камера — по 13 МП.

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Батарея емкостью 4385 мАч чуть меньше аккумулятора 4410 мАч у Pixel 6A. Google утверждает, что Pixel 7a может работать до 72 часов без зарядки в режиме экстремального энергосбережения. Мощность обычной зарядки 18 Вт (зарядного устройства нет в комплекте). Беспроводная зарядка обеспечивает 7,5 Вт.

Телефон получил алюминиевую раму, защиту Gorilla Glass 3 спереди и композитный пластик сзади. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. Смартфон выполнен в трех обычных цветах и коралловом.

Смартфон немного больше предшественника — не только по размеру, но и по цене. Pixel 7 стоит $499. Очевидно, что за дополнительные $50 Google продает большее количество оперативной памяти и обновленную камеру.

Планшет Google Pixel

Планшет Pixel тоже стоит $499 и главная его особенность, пожалуй, не в самом устройстве, а в универсальной подставке/зарядной станции/беспроводной колонке. 11-дюймовый планшет издалека может показаться пластиковым, но это не так: у него алюминиевая рамка. Еще одна уникальная особенность — наличие аппаратной кнопки Google Home для быстрого доступа к устройствам умного дома.

ЖК-дисплей Pixel Tablet имеет разрешение 2560×1600, соотношение его сторон 16:10. В планшете также установлен процессор Tensor G2. Оперативная память 8 ГБ, накопитель — 128 или 256 ГБ. Есть разъем USB-C с возможностью зарядки и Wi-Fi — варианты 5G и LTE не предусмотрены.

Спереди и сзади размещены по одной 8 МП камере. Звук воспроизводят четыре динамика, голос во время видеовызовов передают три микрофона. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Pixel Tablet доступен в четырех цветах: белом, светло-розовом, у темно-зеленой модели рамка черная.

Google Pixel Fold

Самый большой ажиотаж вызывает первый складной телефон компании. Цена Pixel Fold не станет важным конкурентным преимуществом, как некоторые предполагали: он стоит $1799. Смартфон воспринимается двояко: с одной стороны он унаследовал дизайн демократической серии Pixel, с другой — премиальное устройство с качественным шарниром и сборкой.

В сложенном виде это 5,8-дюймовый смартфон с OLED-экраном и частотой обновления 120 Гц. Благодаря пропорциям и специфике рамок Pixel Fold в раскрытом виде напоминает минипланшет с экраном 7,6″. Внешний экран с разрешением 1080×2092 пикселей достигает яркости 1550 нит, а внутренний, а также OLED с разрешением 2208×1840 — 1450 нит. Каждый дисплей оснащен 8,3 МП селфи-камерой. На тыльной стороне тройной объектив: 48 МП основная камера, 10,8 МП широкоугольный и 10,8 МП телевизор.

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Внутри Pixel Fold работает тот же чип Tensor G2 вместе с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Аккумулятор на 4800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт или беспроводную Qi. Премиальная модель тоже не имеет зарядного устройства в комплекте.

Толщина Google Pixel Fold в закрытом положении — 12 мм, что достаточно неплохо по сравнению с конкурентами. Просвет плотный, большого внутреннего пространства нет. Поэтому на экране формируется складка, которая совсем не мешает в развернутом положении (по крайней мере, пока устройство новое). Цветов предлагается два: черный и белый.

НВ По материалам:

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