Google в прошлом году вдвое увеличил финансирование украинских стартапов: сколько средств выделили — Finance.ua
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Google в прошлом году вдвое увеличил финансирование украинских стартапов: сколько средств выделили

Фондовый рынок
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Google в прошлом году в рамках фонда поддержки стартапов в Украине вдвое увеличила финансирование украинских компаний, выделив 10 миллионов долларов.
Об этом сообщил глава Google for Startups Михал Крамарз на конференции в Варшаве, передает Интерфакс-Украина.
«Украинские стартапы, поддержавшие фонд, в течение 2022 года получили $10 млн финансирования во время войны и дополнительно смогли нанять 216 сотрудников. Но, что также очень важно: они смогли нарастить выручку на 200% год к году, что означает, что даже в сложное время, во время войны, в ситуации, требующей устойчивости, они смогли добиться невероятных результатов», — отметил Крамарз.
Он напомнил, что в марте 2022 года Google объявила о создании фонда поддержки стартапов в Украине в размере 5 млн долл.
В его рамках планировалось выделить гранты до 100 тыс. долл. без участия в капитале компаний. Отобранные стартапы могли рассчитывать на наставничество от корпорации, поддержку продуктов и кредиты Cloud.
«Мы получили 1,7 тыс. заявок от стартапов из Украины, из них было отобрано 300. Из этого числа, в свою очередь, сначала планировали отобрать 50, однако стартапы были настолько хороши, что мы сказали: давайте хотя бы попытаемся поддержать больше», — сказал он.
Глава Google for Startups не назвал точного количества отобранных компаний, однако отметил, что их не могло быть 100 или 200, поскольку в таком случае финансовая поддержка каждой компании была бы очень низкой.
Также он сообщил о запуске учебной программы онлайн от Google для лиц, лишившихмя из-за войны работы, но оставшихся в Украине и готовых работать. Через три недели через программу прошли 32 тыс. человек, и от 10% из них были получены положительные отзывы.
Кроме того, 60 основателей стартапов из Украины и беларуси принимают на своей базе Startups Campus Google в Варшаве.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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