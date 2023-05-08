Смартфоны серии Honor 90 получат камеру на 200 Мп — Finance.ua

Смартфоны серии Honor 90 получат камеру на 200 Мп Сегодня 23:16 — Фондовый рынок

Смартфоны серии Honor 90 получат камеру на 200 Мп

Раскрыты характеристики флагманских смартфонов еще не анонсированной серии Honor 90. Известный инсайдер Digital Chat Station, прогнозы которого всегда подтверждаются, заявляет, что смартфоны получат камеру с разрешением 200 Мп, пишет Gizmochina.

Источник сообщает, что базовый Honor 90 получит быструю зарядку мощностью 66 Вт, а Pro-версия — на 90 Вт. Что касается дисплея, модель Honor 90 Pro будет иметь экран с разрешением 1,5K. У камеры будет датчик Samsung ISOCELL HP3 с разрешением 200 Мп. Чипсет тоже флагманский, вероятнее всего, 8 Gen 1. Другие источники также заявляют, что сердцем аппарата может стать более современный Snapdragon 8 Gen 2.

Пока не известно, когда состоится анонс смартфона и сколько он обойдется. По некоторым данным, премьера новинок состоится в Китае в мае или начале июня 2023 года.

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