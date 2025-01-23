Google инвестирует еще $1 миллиард в конкурента OpenAI Anthropic — Finance.ua

Google инвестирует еще $1 миллиард в конкурента OpenAI Anthropic Сегодня 02:07 — Фондовый рынок

Google инвестирует еще $1 миллиард в конкурента OpenAI Anthropic

Google усиливает свое присутствие в сфере искусственного интеллекта, вложив дополнительные $1 миллиард в стартап Anthropic.

Об этом пишет The Financial Times.

В общей сложности Google уже выделил Anthropic примерно $2 миллиарда.

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Anthropic основан в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, специализируется на создании безопасных и передовых систем ИИ. Самый известный продукт компании — серия моделей Claude, соревнующихся с GPT-4 от OpenAI.

Компания выделяется своим фокусом на безопасности искусственного интеллекта, разрабатывая технологии, минимизирующие риски от использования передовых ИИ-систем.

Anthropic первой внедрила определенные функции, такие как способность ИИ контролировать компьютеры. С 2024 года компания активно работает над созданием ИИ-агентов — программ, способных выполнять сложные задачи и взаимодействовать с Интернетом от имени пользователей.

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Инвестиция Google в $1 миллиард совпала с ожидаемым привлечением еще $2 миллиардов от других венчурных инвесторов, таких как Lightspeed Venture Partners. Это может увеличить оценку Anthropic до $60 миллиардов.

Стартап конкурирует с такими гигантами как OpenAI (поддерживаемый Microsoft), Meta, xAI Илона Маска и Amazon.

Amazon также внес значительный вклад в развитие Anthropic, инвестировав $8 миллиардов за последние 18 месяцев. Amazon интегрирует модели Claude в свои продукты, в частности, в обновленную версию голосового ассистента Alexa.

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Несмотря на большие доходы, которые в декабре 2024 года достигли $1 миллиарда (в 10 раз больше, чем в 2023 году), Anthropic пока не ожидает доходности из-за высоких затрат на разработку. Инвесторы считают, что эта отрасль имеет потенциал создать стоимость в триллионы долларов.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США внимательно изучала тесные связи между стартапами по искусственному интеллекту и технологическими гигантами, включая Google и Amazon. Однако с ожидаемой отставкой главы FTC Лины Хан регуляторное давление может ослабнуть, что упрощает дальнейшее сотрудничество компаний.

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Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей считает, что развитие технологий ИИ находится на пороге нового прорыва.

Anthropic планирует продолжить усовершенствование своих систем ИИ, расширяя возможности генеративного искусственного интеллекта и создавая новые продукты, которые изменят рынок.

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