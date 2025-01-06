Google анонсировала масштабные изменения в поисковике на 2025 год — Finance.ua

Google анонсировала масштабные изменения в поисковике на 2025 год Сегодня 05:28 — Технологии&Авто

Google анонсировала масштабные изменения в поисковике на 2025 год

В рамках мероприятия DealBook Summit генеральный директор Google Сундар Пичаи рассказал о том, что фирменную поисковую систему компании ждут «глубокие изменения» в 2025 году. Это, по его словам, поможет решать более сложные вопросы, чем когда-либо прежде.

Подробностями представитель Google не поделился. Вместо этого он намекнул, насколько сильно нововведения изменят поисковик компании по сравнению с тем, каким его пользователи видят сейчас.

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Также Пичаи отреагировал на заявление, ранее сделанное директором Microsoft о том, что Google должен стать «победителем по умолчанию» в гонке искусственного интеллекта среди технологических гигантов.

«Я бы с удовольствием провел сравнение собственных моделей Microsoft и наших моделей», — сказал Пичаи, добавив, что Microsoft «использует чужие модели», указывая на партнерство с OpenAI.

По словам Пичаи, Google находится на ранних стадиях глубоких изменений, стремясь выбиться в лидеры среди конкурентов.

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