Google анонсировала масштабные изменения в поисковике на 2025 год — Finance.ua
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Google анонсировала масштабные изменения в поисковике на 2025 год

Технологии&Авто
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Google анонсировала масштабные изменения в поисковике на 2025 год
Google анонсировала масштабные изменения в поисковике на 2025 год
В рамках мероприятия DealBook Summit генеральный директор Google Сундар Пичаи рассказал о том, что фирменную поисковую систему компании ждут «глубокие изменения» в 2025 году. Это, по его словам, поможет решать более сложные вопросы, чем когда-либо прежде.
Подробностями представитель Google не поделился. Вместо этого он намекнул, насколько сильно нововведения изменят поисковик компании по сравнению с тем, каким его пользователи видят сейчас.
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Также Пичаи отреагировал на заявление, ранее сделанное директором Microsoft о том, что Google должен стать «победителем по умолчанию» в гонке искусственного интеллекта среди технологических гигантов.
«Я бы с удовольствием провел сравнение собственных моделей Microsoft и наших моделей», — сказал Пичаи, добавив, что Microsoft «использует чужие модели», указывая на партнерство с OpenAI.
По словам Пичаи, Google находится на ранних стадиях глубоких изменений, стремясь выбиться в лидеры среди конкурентов.
По материалам:
internetua.com
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