Google приносит компании ежегодно 20 миллиардов долларов — Finance.ua

Google приносит компании ежегодно 20 миллиардов долларов
Apple начала выступать в суде по поводу антимонопольного дела Министерства юстиции США против Google, стремясь защитить свое выгодное партнерство с поисковым гигантом.
Что еще известно
Google платит Apple около 20 миллиардов долларов в год за то, что она остается поисковой системой по умолчанию на таких устройствах, как iPhone. Это соглашение и находится под пристальным вниманием, поскольку Минюст США стремится применить жесткие меры к Google. Предложения правительства предусматривают раздел Google и прекращение выплат таким партнерам, как Apple.
Apple в своем заявлении уклонилась от подтверждения точной суммы, которую она получает, но отметила необходимость защиты «коммерческих интересов». По оценкам аналитиков, эти платежи вносят значительный вклад в прибыль Apple, составив около 16% ее операционного дохода за последний финансовый год.
Ставки высоки для обеих компаний. Google рискует потерять свое доминирующее положение в области поиска, а Apple — большие деньги.
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