Google Photos запускает функцию для отображения лучших фото и важных моментов года — Finance.ua
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Google Photos запускает функцию для отображения лучших фото и важных моментов года

Технологии&Авто
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Google Photos запускает функцию для отображения лучших фото и важных моментов года
Google Photos запускает функцию для отображения лучших фото и важных моментов года
В Google Photos представили новую функцию, показывающую итоги года — самые лучшие фото и ключевые моменты.
Об этом пишет Engadget.

Как это работает

Система работает по принципу Spotify Wrapped, показывающей статистику любимых треков за год.
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В Google видно, сколько дней подряд пользователь делал фото и сколько кадров создал всего за год. Кроме привычных фото, Google Photo создаст уникальные подписи и коллажи для ключевых моментов года с помощью ИИ.
Google Photos запускает функцию для отображения лучших фото и важных моментов года
Google также анализирует фото по отдельным критериям. Например, показывает, сколько кадров с улыбками сделал пользователь, кого чаще всего фотографировал и самые «популярные» цвета в ленте.
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Система также показывает атмосферу 2024-го по трем ключевым показателям, которые выбирает самостоятельно под каждого пользователя.
Новая функция Recap доступна всем. Чтобы ее активировать, пользователь должен подписаться на использование искусственного интеллекта.
По материалам:
The Village Україна
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