Google Photos запускает функцию для отображения лучших фото и важных моментов года — Finance.ua

Google Photos запускает функцию для отображения лучших фото и важных моментов года Сегодня 06:28 — Технологии&Авто

Google Photos запускает функцию для отображения лучших фото и важных моментов года

В Google Photos представили новую функцию, показывающую итоги года — самые лучшие фото и ключевые моменты.

Об этом пишет Engadget.

Как это работает

Система работает по принципу Spotify Wrapped, показывающей статистику любимых треков за год.

Читайте также Google анонсировал изменения в поисковике для европейских пользователей

В Google видно, сколько дней подряд пользователь делал фото и сколько кадров создал всего за год. Кроме привычных фото, Google Photo создаст уникальные подписи и коллажи для ключевых моментов года с помощью ИИ.

Google также анализирует фото по отдельным критериям. Например, показывает, сколько кадров с улыбками сделал пользователь, кого чаще всего фотографировал и самые «популярные» цвета в ленте.

Читайте также В Google Maps тестируется функция кастомизации маркера транспортного средства

Система также показывает атмосферу 2024-го по трем ключевым показателям, которые выбирает самостоятельно под каждого пользователя.

Новая функция Recap доступна всем. Чтобы ее активировать, пользователь должен подписаться на использование искусственного интеллекта.

The Village Україна По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.