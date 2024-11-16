В Google Maps тестируется функция кастомизации маркера транспортного средства — Finance.ua
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В Google Maps тестируется функция кастомизации маркера транспортного средства

Технологии&Авто
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В Google Maps тестируется функция кастомизации маркера транспортного средства
В Google Maps тестируется функция кастомизации маркера транспортного средства
Пользователи Google Maps могут кастомизировать маркер транспортного средства в соответствии с их авто. Пока функция находится на стадии тестирования.
Об этом пишет Android Police.
В настоящее время сервис предлагает четыре значка транспортных средств на выбор: стандартный синий маркер со стрелкой, а также красный автомобиль, желтый внедорожник и зеленый пикап. Эти значки были представлены почти четыре года назад и с тех пор не обновлялись.
С будущим обновлением пользователи смогут выбирать из пяти дополнительных иконок автомобилей, включая седан, внедорожник, джип, хэтчбек и напоминающую модель Tesla модель. Кроме того, пользователи смогут персонализировать эти новые иконки, выбрав до восьми цветов: Glacier White, Night Black, Aqua Green, Poppy Red и другие.
В Google Maps тестируется функция кастомизации маркера транспортного средства
Оригинальная синяя стрелка и старые иконки транспортных средств останутся доступными, но, похоже, только новые иконки будут поддерживать настройки цвета.
Пока новая функция замечена только на устройствах с iOS, тогда как на Android она недоступна.
По материалам:
mezha.media
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