Гонконг остановил отправку товаров по почте в США после тарифов Трампа — Finance.ua

Гонконг остановил отправку товаров по почте в США после тарифов Трампа Сегодня 03:04 — Мир

Гонконг временно останавливает морские перевозки товаров в США. С 27 апреля ограничения будут касаться также авиапочты

Об этом пишет Reuters.

«Отправляя посылки в США, жители Гонконга должны быть готовы платить непомерные и необоснованные сборы из-за необоснованных и запугивающих действий США», — говорится в заявлении почты Гонконга.

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В то же время это решение не будет касаться почтовых отправлений, содержащих только документы без товара.

«США действуют необоснованно, запугивая и вводя тарифы неправомерно. Почта Гонконга однозначно не будет взимать никакие так называемые тарифы от имени США», — пишут в заявлении.

Согласно сообщению правительства, США Гонконг, специальный административный район Китая, был обложен такими же тарифами, как и Китай.

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Напомним, Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин в размере не менее 10% почти на все импортируемые в США товары.

7 апреля Трамп объявил, что в случае если Китай не отменит свои тарифы в размере 34% до 8 апреля, США введут новые, еще большие пошлины на китайские товары. На следующий день Соединенные Штаты вводят тарифы в размере 104% против КНР.

10 апреля тарифы США на товары из Китая достигли 145% из-за предыдущего указа президента Дональда Трампа о 20-процентных пошлинах на фентанил.

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Впоследствии Китай объявил, что повышает пошлины на импорт товаров из США с 84% до 125%.

В ответ на введение в США пошлины на товары из Китая в размере 145% Пекин ввел соответствующие тарифы. Также китайские авиаперевозчики получили приказ не заказывать поставки от Boeing Co.

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