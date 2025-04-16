США угрожают повысить пошлины для Китая до 245% — Finance.ua

США угрожают повысить пошлины для Китая до 245% Сегодня 14:30 — Мир

США угрожают повысить пошлины для Китая до 245%

США рассматривают возможность увеличения импортных пошлин на товары из Китая со 145% до 245%.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В «день освобождения» президент Дональд Трамп ввел универсальную пошлину 10% на товары из всех стран и более высокие индивидуальные тарифы для стран с крупнейшим торговым дефицитом США.

Отмечается, что более 75 стран начали переговоры о новых торговых соглашениях, что приостановило действие более высоких тарифов для них, кроме Китая, ответившего контрмерами.

Читайте также Китай повысил пошлины на товары США и призвал ЕС объединиться против тарифной политики Трампа

Поэтому Китай может столкнуться с пошлинами до 245% на экспорт в США, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Напомним, после вступления в должность в январе Дональд Трамп установил 20% пошлины на товары из Китая, а 2 апреля ввел глобальные взаимные пошлины. К 10 апреля американские пошлины на китайский импорт выросли до 145%, а 11 апреля Китай ответил повышением своих пошлин до 125%.

По оценкам ВТО, торговая война между США и Китаем может сократить их товарооборот на 80%, а разделение мировой экономики на два блока чревато уменьшением глобального ВВП на 7% в долгосрочной перспективе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.