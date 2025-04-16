США угрожают повысить пошлины для Китая до 245% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США угрожают повысить пошлины для Китая до 245%

Мир
33
США угрожают повысить пошлины для Китая до 245%
США угрожают повысить пошлины для Китая до 245%
США рассматривают возможность увеличения импортных пошлин на товары из Китая со 145% до 245%.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В «день освобождения» президент Дональд Трамп ввел универсальную пошлину 10% на товары из всех стран и более высокие индивидуальные тарифы для стран с крупнейшим торговым дефицитом США.
Отмечается, что более 75 стран начали переговоры о новых торговых соглашениях, что приостановило действие более высоких тарифов для них, кроме Китая, ответившего контрмерами.
Читайте также
Поэтому Китай может столкнуться с пошлинами до 245% на экспорт в США, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Напомним, после вступления в должность в январе Дональд Трамп установил 20% пошлины на товары из Китая, а 2 апреля ввел глобальные взаимные пошлины. К 10 апреля американские пошлины на китайский импорт выросли до 145%, а 11 апреля Китай ответил повышением своих пошлин до 125%.
По оценкам ВТО, торговая война между США и Китаем может сократить их товарооборот на 80%, а разделение мировой экономики на два блока чревато уменьшением глобального ВВП на 7% в долгосрочной перспективе.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems