Китай ограничит показ американских фильмов из-за новых пошлин Трампа — Finance.ua
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Китай ограничит показ американских фильмов из-за новых пошлин Трампа

Мир
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Китай ограничит показ американских фильмов из-за новых пошлин Трампа
Китай ограничит показ американских фильмов из-за новых пошлин Трампа
Китай планирует снизить количество американских фильмов в своем прокате в ответ на усиление таможенной политики США.
Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на Управление кино Китая.
В ведомстве назвали тарифы «чрезмерными» и «снижающими расположение китайской аудитории к голливудскому кино».
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«Мы будем придерживаться рыночных принципов, уважать выбор зрителей и умеренно сократим объемы импорта американских фильмов», — отметили там.
Журналисты пишут, что это может ударить по прибылям голливудских студий, ведь Китай остается вторым крупнейшим кинорынком в мире. В 2002 году Пекин согласился каждый год принимать 20 американских блокбастеров по схеме распределения доходов, впоследствии эта квота выросла до 34 фильмов.
Как сообщалось, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% (в том числе она применяется для Украины), но для многих государств она выше.
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Тарифы на товары из Китая изначально составили 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%.
Напомним, что 9 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 125%. В то же время он объявил о 90-дневной паузе к взаимным и 10% тарифам.
По материалам:
hromadske
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