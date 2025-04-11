Китай ограничит показ американских фильмов из-за новых пошлин Трампа — Finance.ua

Китай ограничит показ американских фильмов из-за новых пошлин Трампа Сегодня 19:30 — Мир

Китай ограничит показ американских фильмов из-за новых пошлин Трампа

Китай планирует снизить количество американских фильмов в своем прокате в ответ на усиление таможенной политики США.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на Управление кино Китая.

В ведомстве назвали тарифы «чрезмерными» и «снижающими расположение китайской аудитории к голливудскому кино».

Читайте также Китайские продавцы на Amazon готовятся уйти с рынка США из-за новых пошлин Трампа

«Мы будем придерживаться рыночных принципов, уважать выбор зрителей и умеренно сократим объемы импорта американских фильмов», — отметили там.

Журналисты пишут, что это может ударить по прибылям голливудских студий, ведь Китай остается вторым крупнейшим кинорынком в мире. В 2002 году Пекин согласился каждый год принимать 20 американских блокбастеров по схеме распределения доходов, впоследствии эта квота выросла до 34 фильмов.

Как сообщалось, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% (в том числе она применяется для Украины), но для многих государств она выше.

Читайте также Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 84%

Тарифы на товары из Китая изначально составили 34%, из стран ЕС — 20%, из Швейцарии — 31%, из Израиля — 17%, из Казахстана — 27%.

Напомним, что 9 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 125%. В то же время он объявил о 90-дневной паузе к взаимным и 10% тарифам.

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.