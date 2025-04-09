Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 84% — Finance.ua
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Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 84%

Мир
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Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 84%
Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 84%
Китай в ответ на введение новых пошлин президентом США Дональдом Трампом объявил, что повысит пошлины на американские товары еще на 50% до 84%. Это свидетельствует о дальнейшей эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Об этом пишет Bloomberg.
Китайские контрмеры вступают в силу 10 апреля, согласно правительственному заявлению 9 апреля.
Заявление Китая прозвучало после вступления в силу последних тарифов Трампа, в результате чего объявленная в этом году совокупная ставка достигла 104%.
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Сначала Трамп оправдывал повышение пошлин на китайские товары на 34%, считая это справедливым способом компенсировать барьеры, установленные Пекином против американских компаний и товаров, а затем усилил их после того, как Пекин ответил собственной пошлиной.
Напомним, с 9 апреля США ввели новые, значительные пошлины на импорт из Китая — минимум 104%. Новое повышение пошлин предусматривает 50% дополнительного сбора на китайские товары к действующим 54%, поскольку Китай не поддался давлению Трампа и не отменил свои торговые контрмеры.
По материалам:
Forbes.ua
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