Валюта Китая обновила 17-летний минимум на фоне обострения торговой войны — Finance.ua

Валюта Китая обновила 17-летний минимум на фоне обострения торговой войны Сегодня 16:50 — Валюта

Валюта Китая обновила 17-летний минимум на фоне обострения торговой войны

Китайский юань в среду завершил день на самом низком уровне с декабря 2007 года — 7,3498 за доллар.

Отмечается, что причиной падения стала эскалация торговой войны с США и новые высокие пошлины, вступившие в силу на этой неделе.

Оффшорный юань ночью достиг рекордного минимума 7,4288, но частично восстановил позиции в азиатскую сессию — до 7,3769. Обе версии юаня потеряли более 1% с начала месяца.

Вашингтон ввел новые «взаимные» тарифы, в том числе 104% пошлины на китайские товары. В ответ Пекин ищет пути стабилизации финансовых рынков и намерен расширить фискальную поддержку.

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«Это уменьшит ВВП Китая где-то на 1,0−1,5% в зависимости от степени перенаправления (экспорта через другие страны), — говорится в записке Capital Economics. — Этот удар больше, чем мы предполагали, но, вероятно, он будет компенсирован дальнейшим расширением фискальной поддержки».

Центральный банк Китая пытается избежать резкого падения курса. В среду он установил самый низкий с сентября 2023 года фиксинг — 7,2066 за доллар, но более жесткий, чем ожидалось. Издание добавляет, что это сигнал о нежелании допустить резкое обесценивание валюты.

Фінансовий клуб По материалам:

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