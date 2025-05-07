ГНС выдала в 1 кв 2025 года более 401,3 тыс. бесплатных электронных ключей (что для этого нужно) — Finance.ua

ГНС выдала в 1 кв 2025 года более 401,3 тыс. бесплатных электронных ключей (что для этого нужно)
В течение января — апреля 2025 года более 141 тыс. налогоплательщиков воспользовались услугами Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы Украины. Им выдано более 401,3 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.
Почти 58% пользователей — физические лица. Более 81,4 тыс. граждан получили 165,8 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.
Почти 59,6 тыс. юридических лиц получили 235,5 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей для ведения отчетности, заключения сделок и других операций.
Сэкономить время и самостоятельно обновить сертификат всего за 2−3 минуты можно с помощью электронного сервиса повторного формирования сертификатов по электронному запросу. За 4 месяца этой услугой воспользовалось 58,4 тыс. плательщиков.
Для них сформировано около 201,4 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей, из которых 26,3 тыс. — печати для программных РРО.
В общей сложности с момента запуска сервиса ГНС выдано 14,9 миллиона сертификатов.
Для получения квалифицированных электронных доверительных услуг требуется:
1. Ознакомиться с правилами и условиями предоставления услуг на сайте https://ca.tax.gov.ua в разделе «Получение квалифицированных электронных доверительных услуг».
2. Подготовить необходимые регистрационные документы (список есть на вебсайте).
3. Прийти в пункт регистрации с оригиналами документов (адреса указаны в разделе «Контакты» на вебсайте). Если у вас есть паспорт в «Дія» (версия 2.0+), можно пройти идентификацию через смартфон с помощью функции «Шеринг».
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4. Взять с собой носитель информации для сохранения личного ключа (защищенный носитель ключевой информации, съемный флеш-носитель
и т. п.).
Обратите внимание! В пункте регистрации не предоставляются услуги копирования, печати или заполнения документов, а также не производят продажу и не выдают носители для ключей.
Обновить сертификат можно самостоятельно через сервис (дистанционного) повторного формирования сертификатов по электронному запросу. Дистанционно сформировать новые сертификаты смогут только пользователи, которые имеют:
— действующие сертификаты (например, до истечения срока их действия осталось несколько дней);
— неизменные регистрационные данные (ФИО, адрес регистрации места жительства, код ЕГРПОУ организации);
— личный ключ, который доступен только пользователю и не скомпрометирован.
Новый ключ будет действителен в течение 2 лет.
Также можно получить квалифицированные сертификаты по международным алгоритмам RSA и ECDSA, что упрощает процессы международных транзакций и сотрудничества с партнерами из Европейского Союза.
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